Kevin Roldán: famosos colombianos con graves problemas económicos que aparentaban no tenerlos

Famosos colombianos mal económicamente que no lo aparentaban (Instagram)

Kevin Roldán se hizo famoso en los dosmildieces, y su gran época estuvo precisamente del 2014 al 2016. Incluso se iba de fiesta con James Rodríguez. También ha colaborado con Maluma.

Tiene un estilo único, pero en ‘Lo Sé Todo’ revelaron que el cantante fue embargado.

“Ha llegado a nuestra sala de redacción el documento de la diligencia judicial. Esto no es un runrún, un boca a boca, no, es una diligencia judicial de embargo con el cual se habría efectuado este embargo el pasado lunes”.

“El 12 de febrero de 2024 a partir de las 11 a se llevará a cabo diligencia de secuestro sobre bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria, que por supuesto lo reservamos, situado en la ciudad de Medellín, de propiedad del señor Ronnie Kevin Roldán, programada por la alcaldía de Medellín conforme al auto del 5 de febrero de 2024″, leyó Ariel Osorio.

Kevin Roldán afirmó que se trataba de un lote y que un empresario llamado Jair Sánchez lo demandó.

Pero como él, hay otros famosos colombianos que han pasado las verdes y las maduras, ya que el medio es muy difícil. Y se puede ver uno bien, pero nadie sabe lo de nadie

Famosos colombianos que estuvieron en problemas económicos y no lo aparentaban

El presentador de ‘La Red’ tuvo una inversión fallida en una plataforma digital y esto lo llevó a vender un apartamento.

“Lo estoy vendiendo todavía. (...) Yo me puse a hacer inversiones digitales y la plata se fue; esa ‘platica’ se perdió. (...) No voy a negar que recogí ‘billetico’, también viaje y disfrute, pero la gente cuando mete la plata allí solo piensa en recibir, pero no le prestan atención al riesgo. (...) Perdí como cuarenta mil dólares, y eso era para el apartamento”, expresó.

Afirmó que perdió hasta 40 mil dólares por estas inversiones.

Carolina Cruz

Ella llegó a tener hasta su marca de splash y joyas, pero sus emprendimientos quebraron. Así que 2019 fue un dolor de cabeza. La llamaban de los bancos todos los días. Esto, a las 7 p.m.

Así lo contó en ‘Lo sé todo’ y dijo que no se les podía perder, ya que estaba en ‘Día a Día’. Igual, terminó solucionando todos sus problemas.

Memo Orozco

Este también contó en ‘Lo sé todo’ luego de presentar ‘Sábados felicitos’, donde los protagonistas eran los niños.

Tuvo muchos problemas que lo llevaron a la quiebra. Aclaró que no por trabajar en televisión era millonario.

“Todo el mundo lo ve a uno y supone que ‘ese trabaja en televisión y es millonario’, ¿cuál millonario? Uno no tiene plata. Siempre existe como una especie de mito urbano de que el que trabaja en televisión tiene mucha plata y yo le digo, sí, pero en Estados Unidos y en otros países”.

Tuvo que vender muebles y presentar eventos infantiles para pagar sus deudas.