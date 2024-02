De la burla al amor: de cómo Mafe Walker es ahora la más querida en ‘La casa de los famosos’

Mafe Walker llega a ‘La Casa de Los Famosos’ y las reacciones no paran Foto tomada de redes sociales

Mafe Walker sigue siendo la burla de toda Latinoamérica unida, pero ya no se ríen solo de ella, se ríen con ella. De hecho, a pesar de estar tan ‘volada’ para muchos, por el hecho de ir a su ritmo y no meterse con nadie, como sí lo hacen otras concursantes, ha generado muchas simpatías en ‘La casa de los famosos Colombia’.

De hecho, a pesar de quedar nominada, Mafe ha conquistado por su singular forma de vivir y expresarse.Básicamente, está bien alejada de las intrigas y maledicencias en las que están envueltas otras concursantes como Karen Sevillano y particularmente Isabella Santiago.

Mafe Walker entró a #LaCasaDeLosFamososCol sin ninguna expectativa y siendo la burla, pero poco a poco se está ganando el cariño del público. Todo lo contrario a Karen Sevillano que entró siendo la favorita pero su ego arrogancia y narcisismo están opacando su espontaneidad pic.twitter.com/oqgaQ9CsKq — a n d r e s (@AndresMb_28) February 19, 2024

“Amo a Mafe Walker”, “Ver rapear a Mafe Walker en idioma alien era todo lo que yo necesitaba ver”, “Ella no es normal”, “”Ni Windows 11 se atrevió a tanto” “😂😂😂😂😂😂😂😂😂 no sé cómo hacen para no reirsele en la cara 😂😂😂😂😂😂”, son algunos de lso comentarios.

Pero entre chiste y chanza, y como quien dice, con nadadito de perro, ahí va conquistando a la gente. Por algo no la han sacado.

Mafe Walker conquista precisamente por estar tan “despistada” en la vida

Como quien dice, la gente que uno cree tonta, es la que es a veces más inteligente. Y si bien Mafe no genera tanto contenido más allá de su “Locura” por su idioma extraterrestre, tampoco llega a generar los odios de los televidentes debido a su nobleza y autenticidad.

Ahora bien, generar un diagnóstico sobre la médium sería irresponsable, y ya en la casa se han comenzado a meter con eso, cosa que no les gusta a algunos televidentes.

Podrá estar rayada, y lo que quieran decir, pero de las personas mas nobles y reales, Mafe. #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/PQg2C6IVKr — Col🇨🇴 (@realityscol) February 19, 2024

“Yo se que mafe walker es un chiste para más de uno pero eso de sentarse a decir que tiene peos mentales y vainas asi está bien grosero me van a disculpar, karen y ese combo para mi están quedando como unas metías prejuiciosas #LaCasaDeLosFamososColombia”, dijo uno de ellos.

Por ahora, ella sigue en su mundo y sin meterse con nadie. Ojalá dure, porque da diversión al show.