¡Virgen Santísima! La razón del impresionante cambio de Rafael Amaya, de ‘El señor de los cielos’

Rafael Amaya en verdad creía que era el power narco que lo hizo famoso a nivel mundial: Aurelio Casillas, ‘El señor de los cielos’, una versión cool y mitificada de aquel criminal mexicano que impactó tanto en los años 80 y 90 y que Telemundo volvió casi que un héroe de acción al nivel de John Wick. Y para la novena temporada ya son diez años en cómo ha cambiado el actor.

“La edad te va diciendo, la guerra te va indicando el camino. Conforme creces te vas dando cuenta de errores que no puedes cometer. Aurelio, cuando tenía 20 años, se enojaba de una forma, ahora de 50 se enoja de otra (...) Rafael Amaya y Aurelio han crecido juntos. Ha sido una trayectoria muy larga, Telemundo me vio tropezarme, me dio la oportunidad y me devolvió a la cima”, expresó para el canal.

Para la nueva temporada comparte protagonismo con Itatí Cantoral. Pero el actor estuvo en su punto más bajo cuando reconoció haber caído en las drogas y el alcohol debido a su éxito.

El ex boxeador Julio César Chávez lo ayudó a recuperarse, Amaya llegó en estado psicótico. Se mejoró en meses. También lo ayudó el cantante de música regional mexicana Roberto Tapia. Amaya reconoció que se perdió en Aurelio Casillas, y estuvo relegado por años.

¿Qué le pasó? El actor parece que ‘se volvió enorme’

El actor volvió en 2021, pero parecía otro. De ese galán menudito que hacía a muchas ser una mob wife versión república platanera, pasó a ser casi una versión latina de The Rock. Tuvo un papel en Malverde, el santo patrón.

“Cuando tocas lados muy oscuros de tu vida, buscas la manera de sobrevivir. Yo no soy una víctima, yo soy un sobreviviente, yo soy una persona que tuvo la suerte de ver la luz y de buscarla y de tener el valor, la templanza y tener el guía necesario”, expresó.

Tiene 46 años y comenzó a ejercitarse de tal manera, que aumentó su musculatura.

Hemos estado aumentando de volumen por un tiempo y él ha estado agregando una tonelada loca de músculo. ¡Alto volumen y alta tensión combinados con una nutrición sólida es la clave para hacer crecer este nivel de musculatura!”, explicó su entrenador el año pasado.

Por ahora, el actor vuelve a lo más alto, así impresione a sus seguidores.