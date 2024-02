“¿Y si te invito yo?” Karol G conmueve al darle boleta a fan que prefirió invertir en su educación

Mucha gente tiene que conformarse con no ir al concierto de sus sueños porque prioridades. Educación, cuentas, comida, etc. Esto le pasó a Diana Isa Jaraba, diseñadora de joyas que vive en Ciudad de México y que es de la misma ciudad que Karol G, Medellín. Lamentó no poder ir al concierto de ella, pero le cambió la suerte al la misma ‘Bichota’ ver su tuit en X.

Diana, que tiene una marca llamada Paprika Pepper Me, que vende joyas desde hace más de diez años, de su autoría, puso lo siguiente al respecto del concierto de Karol:

“Hoy es el primer concierto de Karol G en #CDMX y yo aquí preparándome para empezar clases porque era una boleta o un trimestre y pues la educación primero, pero tengo una tusa. La próxima te veo, reina. Manden fotos de las pintas pa’ emocionarme con ustedes #karolg #karolgcdmx”, escribió.

La diosidencia de la vida: la paisa vio el tuit de su fan, también paisa, y le contestó de la siguiente manera:

“Entro a twitter, veo esto de primero es del destino, lo que significa: Y si te invito yo ?”, le preguntó.

Entro a twitter, veo esto de primero 💭 es del destino, lo que significa: Y si te invito yo ? 💌 — LABICHOTA (@karolg) February 8, 2024

Claro, Diana respondió plena de la dicha:

“¿WHAAAAAAAT? Ohmaigadthisissoameisingaiamsuperhappywow!!!! O SEA, Que tengo que hacer? GRACIAS REINA”, le contestó.

¿WHAAAAAAAT?



Ohmaigadthisissoameisingaiamsuperhappywow!!!!



O SEA, Que tengo que hacer?

GRACIAS REINA✨ — Isa Jaraba (@DianaJaraba) February 8, 2024

“Eres una chimba, Carolina”: las reacciones por bonito gesto de Karol G con su fan colombiana en Ciudad de México

Por supuesto, la acción de Karol G (que suele tener este tipo de gestos, que son de verdad) ha generado todo tipo de halagos para la colombiana, que tiene su primer concierto en Ciudad de México.

“Lo linda que es Carolina. Te amamos, reina”, “Ay nooooo REINA, NI HAY DUDAS QUE ERES LA MUJER DEL AÑO, LA MEJOR DEL MUNDO MUNDIAL COMO NO AMARTE????”, son varios de los comentarios que se leen por esta interacción.

Por ahora, tanto fans como amigos de Diana esperan que sea muy feliz en su concierto.