“¿Para qué te casaste?”: Alina Lozano reveló las razones por las que no vivirá más con Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez siguen dando de qué hablar por la novela mediática en la que han convertido su relación sentimental que comenzó en pandemia tras comenzar a realizar contenido juntos. A pesar de las críticas por la notable diferencia de edad entre ambos, decidieron casarse e incluso mudarse de la casa de Alina a un apartamento que el joven actor compró para comenzar una vida juntos como pareja.

Entre los malos momentos que han compartido juntos y de los que sus seguidores dudan de su veracidad, se encuentra uno de los videos compartidos recientemente por los esposos quienes entre lágrimas revelaron las razones por las que a pesar de estar aún en una especie de luna de miel, no vivirán bajo el mismo techo, además de las diferencias que comenzaron a ser evidente por sus edades y sus responsabilidades.

Lea también: Alina Lozano se sinceró sobre su gusto por el ‘colágeno’ y reveló las verdaderas razones por la que está con Jim

“Alina y yo ya no viviremos juntos”, comenzaron diciendo en el video, para que luego la actriz comentara que: “no vamos a venir a vivir juntos en este apartamento, yo no puedo, no he tenido la oportunidad de hablar de esto con Jim, por la estafa de Europa, por la obsesión que él ha tenido con este apartamento y mi enfermedad, no he podido y he tenido miedo de esta reacción”.

Además indicó que ella no puede “dejar todo botado” puesto que tiene una vida y tiene un hijo y no puede someterlo a que él vaya a dormir a un sofá cama en el apartamento que su esposo compró para ellos como pareja.

“Eso no lo entiende Jim, no entiende que no es un tema de que no lo ame, yo lo amo profundamente, me siento muy agradecida, pero en este momento no puedo”, acotó Alina, por lo que Jim indicó que en un año vivirán juntos, mientras desataba la furia de su esposa quien le preguntó, “¿para qué te casaste?” cuando su joven esposo le dijo que dejaría el apartamento como apartamento de soltero mientras ella dejaba todo por irse con su hijo.

“Yo sabía que esto iba a pasar, pero tengo que ser sincera”, acotó Alina y se defendió diciendo que no era un tema de la diferencia de edad, puesto que sabía que podrían superar el las diferentes etapas en las que ambos se encuentran en sus vidas.

Lea también: ¿Está satisfecho? Jim Velásquez respondió qué tan buena es Alina Lozano en la cama

Finalmente le propuso a su esposo vivir entre Chía y Bogotá, puesto que de la nada no puede despedir a las personas que le han ayudado en la casa, arrimar a su hijo y deshacerse de sus gatos y sus perros para irse a vivir con él en un apartamento, todo mientras su hijo se organiza.