Camilo le dedicó canción a su ex y las reacciones salpican a Evaluna

Desde hace varios años el cantante Camilo ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

Él y Evaluna forman una de las parejas más estables de la farándula internacional ya que nunca han protagonizado una polémica desde que hicieron pública su relación, matrimonio y el nacimiento de Índigo. Sin embargo, siempre están presentes en las críticas de algunas personas debido a la manera en la que expresan su amor por medio de las redes sociales.

Recientemente el cantante ha liberado el material sorpresa que preparó junto a 17 músicos en su taller creativo el cual son tres canciones en vivo que llevan por nombre ‘PLIS’, ‘No Se Vale’ y ‘Gordo’.

Precisamente esa última es la que está dando de que hablar en las redes sociales debido a un intro que hace Camilo en el tema en el que habla de su ex y la manera en la que descubrió que aún le duele al ver las fotos con su nueva pareja.

“No saben la que me pasó. Estaba en mi celular, ¿no? y dije ‘qué hay de mi exnovia, parece’ que no sabía de ella hace mucho rato. Bueno, tiene un novio nuevo, normal. La última fot que subió era con él, pero cuando vi el caption, me mató” — Camilo

El cantante toma un café mientras se desplaza al sitio de los músicos para empezar a entonar el tema en el que su primera estrofa dice así: “Ya vi que le dices ‘gordo’ como antes me decías, me dolió más de lo que imaginaba, esa palabra era mía, no pensé que me doliera algo que no me dolía, me di cuenta que te extraño y que no lo sabía”.

La canción parece ser la segunda parte de su tema ‘Manos de Tijera’ y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar pues hay quienes consideran que hay recuerdos personales en la letra y por lo que no se imaginan la reacción de su pareja Evaluna con la canción.

“Díganme que no fui la única que se fue a ver el perfil de la ex ja ja ja ja ja”, “Quiero ver la cara de Evaluna escuchando esta canción”, “Una bestia esa letra, ahorita le desbloqueo a mi ex para dedicarle 😌”, “Uno saliendo de terapia y viene Camilo a despertar nuevos insomnios así no Camilo 😍” y “Evaluna ¿soportas esta canción? 😮 sé sincera 😔”, son algunas de las reacciones que destacan.