Echaron a locutor misógino de Tropicana que irrespetó a Petro y a su compañera: no se arrepiente

Francisco ‘Paco’ Ramírez, quien interpretó a la Tía Inés e insultó a su compañera de trabajo en Tropicana, así como calumnió al presidente Gustavo Petro, fue despedido de su trabajo, según le confirmó a Semana.

Este contó que hacía parte de una discusión donde alias Popeye, el sicario de Escobar, hablaba de eso.

“Buscamos la entrevista y la sacamos al aire, donde Popeye decía que Petro era un narcotraficante y una cantidad de otras cosas; de un momento a otro, una compañera de trabajo que se llama Estefanía Lerma, muy buena muchacha, alumna mía y que quiero mucho, da unos comentarios de las cosas buenas de Petro, y cuando estaba dando la información a mí me dio por bostezar al aire, entonces ella lo tomó como que me estoy burlando, y yo le dije que por qué era tan delicada, que siguiera con sus cosas de Petro, y eso fue el punto de referencia para todo, porque este país basta con que veinte hagan incendio para encenderlo todo. Entonces comenzaron a llamarme misógino y otras cosas”, se quejó.

“Amo a las mujeres”: ex locutor de Tropicana se defendió de acusaciones

Dijo tener buena relación con Estefanía Lerma, su compañera.

“Por eso me parece que exageran el tema del supuesto maltrato porque los que me conocen saben que soy muy dado a la gente, además hago un personaje de mujer y amo a las mujeres”, explicó.

@CaracolRadio @Prisamediaco esto es para uds periodismo? El maltrato verbal y burla a la única mujer en la cabina y la afirmación de narcotráfico hacia el Jefe de Estado @petrogustavo amerita q revisen cual es el periodismo q promueven. Ojo con lo q desde esa cabina se promueve pic.twitter.com/94AGKw9s6o — mapiaguilars (@mapias15) February 7, 2024

Y aclaró que su personaje, ‘La Tía Inés’ ha tenido diez años y se convirtió en un símbolo de las ayudas sociales en Cali. Afirma que no simpatiza de Petro y que hasta lo entrevistó.

Afirma que no se arrepiente, ya que lo que él citó fue la entrevista de Popeye.

“Cuando uno se arrepiente de algo es cuando comete un error puntual, y yo no he cometido un error. Si yo me arrepiento es dar a entender que yo ataqué a una muchacha que he apoyado, que ella sabe cuánto la quiero y cuánto he hecho por ella”.

Dijo que nunca vio que a un locutor lo despidieran por atacar a Duque o a Uribe y que lo despidieron sin justa causa de Caracol, donde estaba desde hace ocho años.