“Me ofrezco para madrastra”: Papá de niña de ‘La Voz Kids’ se robó las miradas en el cap.19

La noche de este viernes 2 de febrero, no solo le permitió a una concursante paisa pasar más allá de las audiciones a ciegas, ya que muchas y muchos televidentes de ‘La Voz Kids’, dejaron atrás su talento para echar ‘caldito de ojo’ con la belleza de su progenitor. Algunas internautas se ofrecieron a ser “madrastras”, para estar cerca del hombre.

Juanita Botero llegó desde Medellín a encantar a Cepeda, Syntek y Rendón , interpretando con gran destreza ‘La Malagueña’, demostrando en el diamante que su talento se posiciona como uno de los favoritos a llevarse el premio final del concurso, luego de que los tres entrenadores se voltearan para ‘disputarse’ su voz; aunque cabe acotar que la entrenadora caleña fue la primera en voltear su silla.

“Me sorprendió muchísimo algo, porque yo sé que pararse en ese tipo de escenarios, le juega a uno en contra, pero tú te lo disfrutaste.(...) Que rico poder disfrutarte, yo me volteé de primeras”, fueron las palabras de Greeicy con las que trató de convencer a la menor de once años, algo que no logró, puesto que Juanita optó por elegir a Aleks como el encargado de darle luz y guía en esta nueva aventura.

Pero mientras la menor estaba desglosando talento en la tarima, en la red social ‘X’, decenas navegantes digitales tenían una conversación que iba más allá del programa, ya que al ver la imagen del padre de la concursante en pantalla, decidieron tirarle ‘los perros’ y elogiarlo por su belleza; incluso muchas mujeres aseguraron que estaban disponibles para ser “madrastras”, de ser necesario

El papá no quiere adoptar por si algo #LaVozKids pic.twitter.com/55nUffMADp — hg4364 (@h94364) February 3, 2024