Marcelo Cezán hizo tremenda ‘gaminada’ en vivo y le tocó salir a pedir disculpas

A sus 52 años, Marcelo Cezán sigue estando vigente en los medios de comunicación, turnando actualmente sus compromisos laborales entre la emisora Bésame y el programa ‘Bravíssimo’ , el cual le ha permitido entrevistar a muchas personalidades de la farándula. Aunque su carisma y complicidad con los invitados son innegables, recientemente el caleño es blanco de críticas luego de hacer una considerada ‘gaminada’ en vivo y en directo.

Cómo todos los fines de semana muchos televidentes de City TV, se reunieron frente a la pantalla para conocer qué nuevas sorpresas les traería este programa de variedades, dentro de las que se encontraban una entrevista con tres comediantes que hicieron parte del reality culinario MasterChef Celebrity, en distintas temporadas, Frank Martínez, Adrián Parada, Mauricio ‘Chicho’ Arías.

Esto le puede interesar: Aleja y Sensei ganadores de ‘El Desafío The Box’, casi pierden la vida en trágico accidente

Mientras la conversación avanzaba y realizaban distintas dinámicas entre los presentadores y los creadores del programa digital ‘Oído Chef’, Cezán realizó un acto inesperado, volteó su rostro y escupió justo detrás del sofá que compartía con su compañera Mónica Molano; acto que generó repulsión en alguna parte de la audiencia.

A raíz de este suceso, los productores y el mismo Marcelo, se percataron que la acción no fue bien vista, por lo que decidió presentar excusas: “Quiero ofrecer disculpas públicas por algo que hice, escupí al aire y eso no se hace, no sé qué me pasó, la embarré, cometí un error, Me dejé llevar por un impulso y esa no es ka esencia de ‘Bravíssimo’ y ofrezco un arrepentimiento sincero”, manifestó Cezán al que muchos también recuerdan por su faceta como cantante con temas como: ‘Toma tu tiempo y sueña’, ‘Una en un millón’, ‘Hierba mojada’, entre otros

No se lo puede perder: Mientras los hombres del género popular se pelean, Arelys Henao anuncia su gira en Europa; ¿qué países?