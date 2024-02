Joven rompe en llanto y asegura querer ser “tiktoker” al no conseguir trabajo siendo profesional y hablando tres idiomas

Conseguir trabajo a la hora de salir de la universidad es bastante complicado no solo en Colombia, sino también alrededor del mundo, pues muchos jóvenes creen que con tener un título universitario ya es suficiente.

Quizás en la utopía esto debería ser así, sin embargo, no pasa y son muchas las personas que a diario se enfrentan al rechazo en el sector laboral. Así como el caso de una joven estadounidense que se viralizó tras confesar que a pesar de saber tres idiomas y contar con dos carreras universitarias no ha conseguido trabajo.

El clip de la chica, que se identifica en TikTok como @lohannysant, fue grabado en la ciudad de Nueva York. Allí la ‘tiktoker’ se sincera con sus seguidores y revela que a pesar de llevar un montón de hojas de vida y tocar puertas, ha sido imposible conseguir un trabajo, así sea con el salario mínimo.

“Nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Estoy sosteniendo un montón de copias de mi currículum para ir en persona a los sitios y preguntar si están contratando”, contó la chica.

A su vez, agregó: “Honestamente, es un poco vergonzoso, pues estoy aplicando a empleos que pagan el salario mínimo y en algunos lugares me dicen que no están contratando”.

Entre lágrimas la joven comentó que era comunicadora y actriz de profesión. No obstante, conseguir algo estaba bastante complicado, pero no pensaba rendirse. El video ya acumula más de 3 millones de me gusta y y más de 49 mil guardados.

En los comentarios los usuarios le dejaron mensajes de ánimo y consejos para que no se rinda y logre alcanzar el objetivo. También hubo personas que criticaron su forma de expresar sus sentimientos alegando “que solo quiere llamar la atención”.