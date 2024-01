“Pronto voy a estar aquí”: Andy Rivera anuncia su retiro temporalmente de las redes

El reconocido cantante urbano, Andy Rivera, ha tomado la difícil decisión de alejarse temporalmente de las redes sociales debido a problemas de salud que ha venido enfrentando en los últimos tiempos. A pesar de las adversidades, el artista ha demostrado ser resiliente y ha compartido con sus seguidores la razón detrás de su inesperada ausencia.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Andy Rivera reveló que recientemente fue víctima de hurto en su hogar, un evento que lo afectó profundamente. A pesar de esta experiencia, el artista resaltó que lo material no es lo más importante y que está enfocado en superar la situación. “No me voy a dejar vencer, estoy trabajando en eso”, aseguró Rivera.

Sin embargo, la lucha del cantante no se limita al ámbito material. En el mismo mensaje, Andy compartió abiertamente que ha estado enfrentando problemas de salud desde hace algún tiempo. Decidió hacer pública esta información para tranquilizar a sus seguidores y explicar la razón detrás de su ausencia en las redes sociales en los últimos días.

“Este año me propuse no hablar tanto de mis dificultades de salud, no caer en la victimización todo el tiempo”, expresó el artista. Aunque se encuentra alejado temporalmente, Andy Rivera aseguró que está trabajando en asuntos relacionados con su salud, buscando soluciones que le permitan mejorar sin depender en exceso de medicamentos.

El cantante se despidió temporalmente de sus miles de seguidores con un mensaje de amor y gratitud. Afirmó que este retiro es temporal y necesario para poder regresar con toda la energía y dedicación que caracteriza su presencia en las redes sociales. “Pronto voy a estar aquí lleno de energías, transmitiéndoles fuerzas, valentía, coraje y ganas de comerme el mundo”, prometió Rivera.

Concluyó su mensaje expresando su amor por sus seguidores y su deseo de ser una fuente constante de inspiración para ellos. A pesar de los desafíos, Andy Rivera se despide momentáneamente con la esperanza de regresar en plenitud y continuar entregando su música y amor a su fiel audiencia.