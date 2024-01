Yesenia Valencia, la suegra en ‘Rigo’, confesó cuántas cirugías se ha hecho en el cuerpo

La actriz Yesenia Valencia, quien interpreta a la suegra de Rigoberto Urán en ‘Rigo’, sorprendió a los seguidores de la serie al revelar el número de cirugías que se ha hecho en el cuerpo. En un video compartido en las redes oficiales de RCN, la artista habló del procedimiento estético al que se sometió.

Valencia encarna a Silvia, la madre de Michelle y Sofía Durango, y desde el estreno de la producción ha acaparado la atención no solo por su belleza y buen gusto al vestir sino por su bien cuidada figura. En el audiovisual, la actriz mencionó otros detalles de su vida personal y profesional para darse a conocer con el público que sigue todas las noches en la pantalla chica.

Al ser consultada sobre cuál era su personaje favorito de la telenovela, Yesenia señaló que sin dudas era Rigo, personificado por Juan Pablo Urrego; confesó que una de sus compañeras favoritas era Ana María Estupiñán porque pasa mucho tiempo junto con ella y manifestó su admiración por haber trabajado, aunque sea poco tiempo, con Robinson Díaz.

Durante la corta entrevista, Yesenia no ocultó la risa al preguntarle el nombre de su ‘crush’ colombiano, diciendo que no podía revelar su identidad, pero sí contó que su primer beso ocurrió cuando tenía 12 años. Agregó además que su comida favorita era la arepa con carne. También dijo que le saca de quicio no tener suficiente tiempo para organizar sus actividades cotidianas.

¿Cuál fue la cirugía a la que se sometió Yesenia Valencia?

Cuando le preguntaron sí se había operado alguna parte de su cuerpo o si le gustaría hacerlo, la actriz respondió: “No me he operado nada, solo tuve una operación de nariz, pero fue porque me fracturé el tabique”, expresó.

Los seguidores reaccionaron diciendo que la intervención estética no se le notaba y destacaron su porte y elegancia en la trama. “Lo máximo, verla en un personaje así tan diferente. Tan centrado, tan dama, me encantó”; “¿Como se dice cuando te gustan mayores?”, fueron parte de las reacciones de los usuarios en TikTok.