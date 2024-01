“Se hubiera lavado ese pelo”: critican a Jennifer López por verse ‘sucia’ en Schiaparelli

Los que idolatran a Jennifer López por su apariencia a pesar de haber pasado los cincuenta años (tiene 53) generalmente la quieren ver trepada y con extensiones y otros filtros. Como esto no pasó en el desfile de Alta Costura de Schiaparelli, ahora la critican porque “no se lavó ese pelo” y que el look no le funciona.

Lo cierto es que la diva cumplió con el performance que le daba el pase para el desfile de Alta Costura de la maison, que desde la dirección de Daniel Roseberry recuperó los códigos de exploración corporal y surrealismo de su fundadora, Elsa Schiaparelli. Sobre todo a través de la joyería.

Jennifer mostró, en ese aspecto, que “la daba”, con unas surreales gafas de la maison y una de sus piezas, exploratoria en volúmenes. Sin embargo, si bien algunos la felicitaron por salirse de la zona de confort, no faltaron las críticas de quienes precisamente siempre la quieren ver con el mismo registro.

“Se hubiese lavado ese pelo”, “Qué son esas gafas, madre del amor hermoso”, son algunos de los comentarios.

También se preguntan cómo fue que se cortó el pelo.

Wet Look: el aspecto de ‘pelo húmedo’ que usó Jennifer López para Schiaparelli y que da ese aspecto

No es que la diva no se hubiese lavado el pelo. Es que el estilismo es así. Se trata del ‘wet look’, pelo húmedo, que da la apariencia de que este esté siempre mojado.

Se logra con agua, con gel y otros productos de moldeo. Esto hace que el pelo siempre se vea mojado, y se pueda moldear para dar un toque más ‘edgy’ al look.

Perfecto, en el caso de Jennifer, para que no desentonara con las gafas que le dio Schiaparelli y tampoco con el abrigo maxi de la casa, que son los verdaderos protagonistas del desfile.

Otros insinuaron que la diva se “veía estresada”, como en este video de la editora Anna DelloRusso.

Igual, muchos celebraron su salida de la zona de confort.