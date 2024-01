“Lord Farquaad”: le salieron ‘llorones’ a Aida Victoria por ‘mocharse’ el pelo largo

Las mujeres con pelo corto son sexis desde hace marras, o que se lo pregunten a Twiggy y a Charlize Theron. Y en ese impulso, Aida Victoria buscó un nuevo look. Un lob asimétrico que le quedó bastante bien, pero por el que sin embargo ya la critican algunos.

Claro, no siempre son hombres, pero no falta el que. Así como mujeres que veían “más bella” a la influencer con su larga melena negra.

“Ahora cuál de los 2 es westcol JAJA”, “Se ve más Care papa”, “Lo mejor de una mujer es su cabello largo”, o “si yo me hiciera eso me vería como Lord Farquaad”, son algunos de los comentarios.

Pues como todo lo de Aída Victoria: su pelo es solo suyo y así respondería ante ataques

La influencer no tardará en responder, si la llegan a molestar demasiado, como debe cada vez que le hacen preguntas tontas sobre su vida personal: que su pelo es solo suyo.

Y que realmente le da igual al país, al mundo y al universo en general si ella se corta el pelo o no. Al fin y al cabo, su apariencia es suya.

Además, de que hay que entrar al siglo XXI por fin: en un país donde muchas quieren verse iguales con el pelo largo y liso, ya es hora de tener algo de variedad.

Que lo dicen hasta expertos estilistas en TikTok: hay un mundo en la vida más allá del pelo larguísimo de pony hasta la cola y keratinado.

Hay opciones y tendencias de peinado que no mueren o se reinterpretan y la cuestión es de atreverse, como Aída Victoria.

A su vez, hay que recordar que la última vez que le echaron en cara su relación con Westcol, fue bastante vehemente.

“Yo no tengo un discurso de mujer inteligente o empoderada, yo soy una mujer inteligente y empoderada. Inteligente porque a diferencia de ti, no hablo desde el prejuicio como un ser sin raciocinio y empoderada porque elijo siempre desde la libertad que de un hombre no necesito ni plata, porque ya hice suficiente como para no tener que trabajar el resto de mi vida; ni un cara linda para que pendejas como tú me validen”, afirmó.