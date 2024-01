Ya sin miedo de que lo echen, Hernán Orjuela reveló cuáles fueron las cargas que lo llevaron a renunciar a Caracol

El reconocido presentador, Hernán Orjuela, a provechó la polémica que se generó en ‘Lo Sé Todo’, por la supuesta echada en vivo del ‘gordito’ Ariel, cuando trabajaba en ‘Día a Día’, para dar a conocer los deterioros que sufrió en su salud por todas las cargas y ocupaciones que tenía cuando fungió como director y presentador de este magacín de Caracol Televisión.

Orjuela, quien dio de qué hablar en la web luego de reaparecer y hablar sobre su situación laboral al ‘otro lado del charco’ a sus 65 años , uso su cuenta de TikTok, en la que acumula más de 22.000 seguidores, para desglosar las razones por las que decidió dar un paso al costado en el programa que en la actualidad tiene a reconocidos presentadores como, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carolina Soto , entre otros.

“Era un desgaste mayor, porque literalmente yo comenzaba ese programa casi a las 4:30 a.m, y como director me tocaba llegar hasta las siete u ocho de la noche revisando contenidos. (...) Adicionalmente, después de eso se tomaron otras decisiones, cuando se presiden algunos de los talentos, llega Agmeth Scaf como sugerencia, para tener un galán en el programa, me sugieren que yo también esté y entonces entro yo a ser director y presentador y duró una época bastante fuerte, porque tenía literalmente un desgaste absoluto”, manifestó el bogotano.

“Llegó un momento en el que se me fueron las luces. (...) Un día en la mañana, me acuerdo perfectamente, que era mucho el agotamiento que tenía. Teníamos de visita a Silvestre Dangond, cuando estaba entrando y como el programa era en vivo y en directo, yo me acuerdo de que no vi un Silvestre Dangond sino a dos ‘Silvestres Dangones’. (...) Le dije al coordinador que me sacara. (...) Terminé en el hospital, revisándome para ver si de pronto era un pre infarto”, añadió.

