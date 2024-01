Verónica Alcocer nada que aprende y sigue con su derroche: esto costaría su viaje a Disneylandia

Se pensaría que después de ser acusada y con pruebas de ser una nueva reencarnación de la derrochadora reina María Antonieta, un político con más sentido común comenzaría a tener bajo perfil y a dar conatos de austeridad. Esto no pasa ni por error con Verónica Alcocer, quien ha respondido a todo yéndose a Disneylandia, donde fue confrontada por viajar. Y, entrados en gastos, ¿cuánto costaría todo?

⚠️ | Colombia: Hace unos días, se descubrió que Verónica Alcocer, la mujer de Gustavo Petro, se gasta más de 1.000 millones de pesos (USD 252 mil), en maquilladores y ahora la descubren paseando en Disney con toda su comitiva. A éstos zurdos parásitos les encanta vivir SABROSO pic.twitter.com/bIQm0FNhHd — Carlo Martin (@Liberfach0) January 19, 2024

Cuánto le costaría a un colombiano promedio el viajecito de Verónica Alcocer a Disneylandia

Vayamos a la página por excelencia: Tiquetesbaratos.com. Por decir algo precios de ida y vuelta a Orlando, Florida. Unos 4 milloncitos de pesos o más para dos personas.

Y reservando del 3 al 10 de febrero del año en curso.

Esto, teniendo en cuenta el perfil de Alcocer.

Ahora ,un alojamiento no es cualquier cosa: definitivamente no vemos a Alcocer en un Airbnb o en un hostal de 10 camarotes con europeos fumando mota a lo que da. Como primera dama de una nación debería alojarse si no en casa de un familiar, en un hotel de primera clase.

Así, el Four Seasons puede llegar a costar hasta 40 millones de pesos. Por caro. El Wyndham, por su parte, puede llegar a costar 7 millones de pesos.

Ahora bien, hay que ir a los parques. Hay varios paquetes, dependiendo del plan. Por barato: 480 dólares, porque se rige un ajuste de precios desde octubre del año pasado.

Por caro, unos 1649 dólares por persona. Eso en Anaheim. En Orlando, si se habla de los parques temáticos hay un precio distinto, no especificado en la página oficial de Disney.

Me da mucha pena pero la gente tiene derecho a reclamarle lo que quiera a Verónica Alcocer



¿Ella no tiene puestos? ¿No está involucrada en el gobierno? ¿No sé gastó 1000 millones de pesos? Si la gente la ve por la calle estoy de acuerdo que le digan lo que se les de la gana https://t.co/2fCvaQiNyu — Alejandro Villanueva (@VillanueAle) January 19, 2024

Pero sí hay un tiquete de al menos 160 dólares para dos mayores de diez años (Verónica Alcocer fue confrontada con Antonella, su hija, de 15 años) que puede llegar a costar 157 dólares.

Y eso que no se ha hablado de los gastos extra que toda persona debe asumir en un viaje por cualquier necesidad. Por barato, tres mil dólares, en el caso de alguien de su perfil, debe llevar mucho más.

Con tantos cuestionamientos que ha recibido la primera dama, su respuesta es generar más dudas sobre el nuevo costo de su viaje.

¿Viajando sabroso? Sin duda. ¿Pero a qué costo sale del bolsillo de los colombianos?