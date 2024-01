¿Lo sintió? Temblor de magnitud 5.6 levantó a Colombia este 19 de enero del 2024

En horas de la mañana de este viernes 19 de enero se presentó un temblor de magnitud 5,6 con epicentro en el municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.

El Servicio Geológico Colombiano reportó el sismo que se presentó al norte del departamento. “Evento sísmico - boletín actualizado 1, 2024 -01- 19, 06:26 hora local magnitud 5,6, profundidad 33 km, Ansermanuevo, Valle del Cauca, Colombia. ¿sintió este sismo?”, a través de sus redes sociales.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-01-19, 06:26 hora local Magnitud 5.6, Profundidad 33 km, Ansermanuevo - Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/natBpFSPpK — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 19, 2024

Por su parte, el cuerpo de Bomberos de Cali, informó que hasta el momento no se reportan daños o afectaciones causadas por el temblor pero que en edificios de más de tres pisos sí se sintió mucho más fuerte, ”nos actualiza la información que el epicentro fue en Ansermanuevo, en el Valle del Cauca, el comandante del cuerpo de Bomberos de Ansermanuevo indica que no hay daños reportados, en la ciudad de Cali tampoco, se espera hacer revisiones pero no ha habido reportes de cortos circuitos o de incendios hasta ahora”.

De acuerdo con el boletín preliminar, se presentó a las 6:26 a.m. Habitantes de Cali, Buenaventura, Chocó y Medellín reportan fuertes movimientos sísmicos que los levantaron de sus camas.

En redes sociales las personas no tardaron en pronunciarse y contar cómo sintieron el temblor, ¿para qué alarma con ese temblor?”, “amaneció el viernes movidito”, “qué susto que vuelva a temblar”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Expertos aconsejan que previo a evacuar su hogar, usted debe cerrar la llave de gas y apagar los interruptores eléctricos, así como tener preparado un kit de supervivencia con elementos esenciales como radio, pilas, agua, alimentos, medicinas, gasas, etc. Además, se recomienda mantener los zapatos cerca de la salida y evitar perder tiempo cambiándose de ropa.

Al encontrarse fuera del hogar, se sugiere identificar la ruta de evacuación y seguirla manteniendo el lado derecho, llevando a cabo esta acción con calma y agilidad.

Otras recomendaciones durante y después de un temblor incluyen mantener la calma como primera medida para evitar el pánico. En lugares cerrados, es crucial buscar refugio en sitios seguros, como debajo de mesas o marcos de puertas.

