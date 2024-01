Ilustradora acusada de mentir por trabajo con Miyazaki aparece en foto con Karen Abudinen

Geraldine Fernandez Ruiz, ilustradora colombiana de mentir por su trabajo con Hayao Miyazaki, es blanco de acusaciones y burlas, al probarse que no ha estado en la compañía y que su trayectoria no es tal como la presenta. Y ahora le sacan más guardados: una foto con la cuestionada ex ministra Karen Abudinen.

Foto de supuesta ilustradora de Ghibli Geraldine Fernandez Ruiz con cuestionada ministra Karen Abudinen

Abudinen, que tuvo que renunciar al Ministerio de las TIC por los 70 mil millones de pesos del escándalo de Centros Poblados, fue un símbolo de corrupción del gobierno de Iván Duque.

Esta encontró pronto un refugio en la cuestionada empresa Tecnoglass, de Barranquilla. Y coincidió con la ilustradora, que defendió su versión en una entrevista en Twich.

De este modo, también la están cuestionando por tomarse la foto y relacionando sus valores.

La ilustradora borró su cuenta de Twitter, pero acá hay una captura del hecho:

¿Por qué acusan a Geraldine Fernandez Ruiz de mentir?

Porque luego de varias entrevistas a medios nacionales, varios ilustradores nacionales e internacionales (incluso una de ellas sí trabaja en Japón), descubrieron que no había trabajado allí.

Esto mirando incluso la lista de créditos en japonés original.

Además, nadie podría hacer la cantidad de trabajo que ella alardea que hizo. Dijo que dibujó 25 mil frames, lo cual no es cierto, porque ni los mangakas, tan explotados en Japón, hacen eso.

La mujer también fue acusada de robar trabajo de otros ilustradores y agencias. Por ejemplo, lo que puso de la Feria de las Flores de Medellín.

Esto se hizo en 2016 por otra marca que no era la suya.

Incluso, ahí fue confrontada por el Twich donde se defendió, pero ella mantuvo su posición al respecto.

Geraldine está en vivo en twich y confirma que ella si hizo las ilustraciones, que va pedir una certificación de los créditos pic.twitter.com/MB8K06nd4r — Claudia Calao (@Cloquis) January 15, 2024

Afirmó que había hecho todas las ilustraciones entre 2012-13.

Eso, a pesar de que bajó su cuenta de DeviantArt y realmente se ven pruebas de los plagios.

Por ahora, Christian Daes, de Tecnoglass, se desliga de ella. Afirma que no vio bien su historia.

Esto, pese a que la presumió como parte de su fundación.