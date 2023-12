“La vida nos cambia en un momentito”: Jessica Cediel compartió detalles del duro momento familiar que vive

Jessica Cediel es reconocida en la farándula colombiana por ser presentadora y modelo, ha estado en programas icónicos de la televisión como Muy Buenos Días y de Yo Me Llamo en una de sus temporadas; sin duda alguna Jessica se ha convertido en una figura muy icono para los colombianos que acompañan su trabajo desde casa, pero últimamente, Jessica ha brillado por su proceso personal desde el plano espiritual, pues según contó quiere fortalecer la relación que lleva con dios y su religión.

La modelo, recientemente compartió en sus historias una situación que vivió con su padre, se mostró nostálgica y afirmó que este ha sido un año muy difícil en su vida personal. Jessica preocupó a sus seguidores por el mensaje de su historia que decía: “la vida nos cambia de un momento a otro” y después explicó que su padre se encontraba hospitalizado.

Recientemente, Jessica compartió con sus seguidores que su padre ya salió de la clínica y agradeció a las personas que guiaron sus buenos deseos a su padre y las palabras de apoyo para ella.

Jessica Cediel Tomado de: @jessicacedielnet

Jessica Cediel y el altercado que sufrió en Senegal

Una de las parejas, conformadas por Jessica Cediel y ‘Jeringa’ debían viajar a Senegal y no al destino donde grabaron, París; pero en día a día la pareja señaló que fueron víctimas de un furioso altercado con las autoridades de este país.

“De entrada nos empezaron a mirar súper rayado, nos miraron súper mal, cuando vieron el pasaporte colombiano ahí ya empezó todo, ustedes han visto el programa Alerta Aeropuerto que se lo llevan a un pasillo, bueno así, nos llevaron, acto seguido un moreno me dice go, o sea que entre al ascensor, yo en mi reacción lo cojo y me suelto, le digo you, don´t touch me, súper iracunda, el tipo me coge y me da un empujón que literal me mandó a la pared”, afirmó Jessica Cediel.