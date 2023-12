“Es legítimo sentir dolor”: Natalia Durán reveló como ha afrontado la pérdida de su ser querido

Natalia Duran es una reconocida modelo y actriz que hizo parte de producciones como ‘Padres e hijos’ y ‘A corazón abierto’; pero Natalia decidió darle un giro a su vida luego de atravesar un duro tratamiento contra el cáncer y se dedica, actualmente, a compartir por medio de redes sociales el estilo de vida que lleva, en donde la espiritualidad y la relación con su cuerpo son claves para tener una relación armoniosa con sus emociones.

Recientemente, Natalia compartió el duelo que está enfrentando por el fallecimiento de un ser querido. Sus hijas, Mía y Nina Durán también compartieron la perdida que están afrontando y Natalia, despidió a su ser querido diciendo: “Nuestra Majo partió ayer en la tarde plena de amor, consciencia y serenidad. No tengo muchas más palabras por ahora, solo que fue un regalo muy grande haber caminado juntos y unidos en familia. En todos estará siempre por estos lares”.

Aunque en el momento, no se conoce con exactitud el vínculo que tiene la familia Durán con la persona a la que le guardan luto, lo cierto es que es una situación que puso vulnerable a la actriz, y en una entrevista para Bravissimo, contó como ha resignificado su vida y la visión que tiene la salud mental y su relación con el entorno en el que vive: “tenemos mucho afán de salir de una situación con los conceptos que tenemos en la cabeza, y la vida es como una lagsaña, son varias capas de una situación. Es legítimo sentir rabia, sentir dolor, llorar, no quiere decir que no lo vaya a superar, hace parte del proceso. Que yo esté triste, deprimido y mal viviendo ese proceso está bien, se vale”, afirmó la modelo caleña.