Así le fue a Ramiro Meneses, el tío Lucho en ‘Rigo’ al montar la bicicleta: “Hace morir de la risa”

En estos últimos tiempos, Ramiro Meneses se ha destacado como uno de los actores más populares y queridos por el público colombiano. Su interpretación del ‘tío Lucho’ en la novela “Rigo” del Canal RCN, basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, ha recibido numerosos elogios y admiración en las redes sociales.

La actuación del experimentado actor como el ‘tío Lucho’ recibe constantes muestras de admiración en las plataformas digitales, lo que mantiene sus perfiles en las redes sociales siempre bajo la atención de las páginas de entretenimiento y garantiza que su contenido nunca pase desapercibido.

Recientemente, Meneses compartió un gracioso video en el que se aventuró a montar bicicleta, caracterizado como su personaje de Rigo. Mientras avanzaba, saludaba a los transeúntes, generando especial entusiasmo entre algunas mujeres que se emocionaron al verlo pasar.

Acompañando el video, el actor añadió una ingeniosa canción de su autoría en la que entonaba el nombre ‘Lucho Ken’, creando así una especie de parodia entre su personaje de Rigo y la famosa película ‘Barbie’, muy comentada por su estreno en este 2023.

Como era de esperarse, el clip de Meneses provocó una lluvia de reacciones por parte de sus seguidores. La sección de comentarios se llenó de mensajes jocosos y expresiones de admiración hacia el carismático actor.

“Si, uno de los mejores actores que tiene Colombia. Anoche en Rigo mató de la risa”; “Eres único Ramiro”; “Mi actor preferido, me río mucho con los papeles que hace y no me olvido de vuela vuela Rodrigo”; “Hace morir de la risa”; “Señor actorazo, de pie ante semejante crack”; “El mejor va en bici”, fueron parte de los comentarios que agregaron los internautas en su cuenta personal de Instagram.