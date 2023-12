Van por el tercero: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W confirmaron que están buscando su primera hija

Luisa Fernanda y Pipe Bueno, aunque fueron una pareja inesperada, han demostrado que su amor ha transcendido muchos problemas, que siguen enamorados y superando los retos que la vida les pone. Pipe Bueno y Luisa tienen dos hijos, Máximo y Dómenic, en redes sociales comparten momentos de su experiencia con la crianza y de su vida como pareja, recientemente se comprometieron.

Recientemente, para la Revista Vea contaron detalles de su futuro matrimonio y de los planes que tienen como pareja, pues revelaron que tienen pensado irse del país a México con el objetivo de expandir su música y sus proyectos; Pipe Bueno reveló que aunque por el momento están enfocados en su mudanza a México, han pensado casarse en el Rancho MX el exitoso restaurante del que son dueños y aunque no es una decisión oficial, desde ya planean que su boda sea de ensueño: “Sea lo que sea, será algo divino y especial. Yo me voy a encargar de que el traje de Pipe y mi vestido sean espectaculares y soñados. No me imagino con encaje ni con brillantes; no quiero algo tan tradicional, quiero algo diferente”.

Sobre sus otros planes a futuro, Pipe Bueno afirmó que en sus deseos está el agrandar a su familia con una niña, pero el embarazo debe ser algo planeado con mucha antelación y en un momento en el que Luisa esté completamente lista para volver a ser madre: “Quiero saber qué es tener una niña; sin embargo, quien se embaraza es la mujer, así que depende de Lu. Tenemos claro que sería por tratamiento, algo muy planificado”.

La pareja tiene muchos planes para el 2024 y viviendo en México para seguir agrandando sus proyectos profesionales, va a ser el eje de su año; pese a que la decisión puso triste a varios de los seguidores de la pareja, Pipe Bueno declaró que no se va a olvidar de Colombia: “Esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en Colombia. Tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país”.