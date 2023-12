“Me cancelaron la visa”: Martha Isabel Bolaños contó sobre la decisión que le costó su estadía en Estados Unidos

Martha Isabel Bolaños es recordada por muchas razones en la farándula criolla, una de ellas su interpretación como la ‘Pupuchurra’ en ‘Betty La Fea’ y la más reciente, su participación en ‘Master Chef Celebrity’ en donde fue odiada por algunos y amada por otros. Actualmente, la actriz comparte por redes sociales anécdotas y su vida cotidiana, recientemente compartió una historia que sorprendió a muchos.

La actriz compartió una historia que concluyó en la cancelación de su visa, y además de compartir su anécdota, la exparticipante de Master Chef declaró todo sucedió después de tomar una mala decisión. Según lo contó Marta, “Cuando yo me fui a Chicago yo ‘mesereaba’ y al mismo tiempo realizaba un ‘castina y audiciones, me empezaron a pasar cosas buenas. Yo decidí por temas emocionales regresarme a Colombia y me cancelaron la visa, no pude volver a entrar”.

Pese a que para los ojos de muchos, la elección que ella tomó la llevó a vivir una de sus mejores etapas profesionales en el país, y pese a lo baches emocionales, como ella lo afirma, se considera una persona muy realizada: “Si yo me hubiera quedado, hubiera ganado un ‘casting’ y no estaría aquí. Yo regresé a Colombia, me metí a la ‘Isla de los famosos’ y empezó la parte más importante de mi carrera, esas son las decisiones”.

La actriz invitó a reflexionar a sus seguidores, y afirmó que las decisiones son parte fundamental de la vida de las personas y sean buenas o malas, pueden impactar y cambiar la calidad de vida de todos: “Esta vida es tan corta y tiene tantas posibilidades que hay que ir con ella”.