“Una joven emprendedora” Aparte de actuar, conozca el negocio millonario de Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán nació el 7 de abril de 1992 en Bogotá, Colombia. Desde muy joven, mostró su pasión por la actuación y decidió dedicarse por completo a explorar ese mundo fascinante. Su primer papel importante llegó en la exitosa serie “La Pola”, donde interpretó a la protagonista y logró cautivar al público con su talento y carisma.

Pero no se detuvo ahí, Ana María continuó trabajando arduamente para perfeccionar su arte y participó en numerosas producciones tanto en televisión como en cine. Su actuación en la película “Dos mujeres y una vaca” le valió reconocimiento y elogios de la crítica, consolidándola como una de las actrices más prometedoras de su generación.

Sin embargo, fue su papel en la aclamada serie “La Niña” el que realmente la catapultó al estrellato. Interpretaba a Belky, una joven víctima del conflicto armado en Colombia, y su actuación conmovedora y auténtica le valió múltiples premios y reconocimientos en todo el mundo. Ana María logró transmitir la fuerza y determinación de su personaje de una manera tan realista que dejó una marca imborrable en la audiencia.

Ana María Estupiñán: Este es el exitoso negocio de la reconocida actriz

Además de su talento actoral, Ana María Estupiñán también es una mujer comprometida con causas sociales. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas como la violencia de género y los derechos de las mujeres, demostrando que su influencia va más allá de la pantalla.

El proyecto de la actriz fue creado hace muy poco tiempo. Inició en el año 2022 y surgió con el fin, no solo de generar ventas, sino también resaltar a la mujer. Aunque no es una gran tienda de ropa, si tiene prendas exclusivas y que no manejan un precio exagerado. Todo lo contrario, el negocio de Ana María Estupiñán tiene varios artículos a un precio asequible, además de tener un gran diseño.

El nombre de la marca de ropa de la actriz es Ame by Ana. Hasta el momento es solo una tienda virtual, y son contados los productos que se pueden conseguir.

Las prendas de mayor costo son sus sweaters y buzos. El precio de la mayoría de ellos es de $130.000. También hay algunas prendas con valores de $70.000, $98.000 e incluso $50.000. Pero si hay algo llamativo del negocio de Ana María Estupiñán, es como relacionan las tallas. Lo hacen de la siguiente manera: para talla S-soñadora, para talla M-mágica, para talla L-linda y para talla XL-extralinda.

El emprendimiento de la joven actriz generó varios comentarios por parte de sus seguidores que resaltaron las ganas de emprender y salir adelante de la joven actriz: “Una joven emprendedora” “Bella Ana ❤️❤️❤️😍😍😍” “Cuál es el precio, están divinos👏🏻👏🏻👏🏻”, entre otros.