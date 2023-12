¿Un nuevo fracaso? Famoso programa de RCN le diría adiós al canal luego de varios meses al aire

RCN televisión es uno de los canales lideres en Colombia, sin embargo, en los últimos años la situación no ha sido para nada sencilla en cuanto a niveles de audiencia, pues incluso su ‘as bajo la manga’ como lo era ‘MasterChef Celebrity’ no dio los resultados esperados. Sin embargo, la telenovela que logró cautivar a los espectadores fue precisamente, ‘Ana de Nadie’, protagoniza por Paola Turbay y Sebastián Carvajal. Pero, sus producciones matutinas tampoco pasan de largo y ahora uno de estos famosos programas de RCN le diría adiós al canal luego de varios meses al aire.

Le puede gustar: ¿Desde ya celebra curramba? Shakira sacó su sabor futbolero y así motivó a los jugadores del Junior

Se trata de ‘Hablando Claro’ de Flavía Dos Santos, pues a pesar de la acogida que ha logrado tener por parte de algunos televidentes, lo cierto es que los malos comentarios tampoco se han hecho esperar, incluso se generó toda una controversia, pues surgieorn varios rumores sobre en donde la brasilera fue la principal protagonista, ya que estos indicaban que Flavia había pedido más del doble para realizar una segunda temporada de este temporada. Ante el hecho, la sexologa no se quedó callada y terminó desmintiendo de principio a fin este hecho, dejando claro que una nueva versión era decisión completamente del canal.

De paso, Flavia reveló que ya había grabado todos los capítulos del programa, sin embargo decidió no revelar mayores detalles al respecto. Aunque se piensa que por temporada navideña es costumbre que los algunos programas sean pausados con el fin de no perder audiencia y seguir generando emociones entre los televidentes. Aunque el canal no ha confirmado la información algunos rumores indican que la gran final de esta producción se daría en los próximos días.

También puede leer: ¿Se le acabó el reinado a Caracol? Así fue el rating de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’ frente a Rigo de RCN

Por su parte, la sexóloga ha optado por no referirse al tema, ya que anda enfocada en otros proyectos como lo ha sido el ser conferencista y también trabajando junto a Esperanza Gómez en su podcast ‘Del Saber al Hacer’. Lo cierto es que el programa no habría tenido buenos niveles de audiencia siendo este al parecer, uno de los motivos para desistir de una segunda temporada.