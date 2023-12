“Mi primera chamba”: televidentes protestaron porque RCN repitió capítulo de ‘Rigo’

Errar es humano, dicen por ahí, pero cuando se trata de los televidentes y de RCN, eso no lo perdona ni Dios. Y menos cuando se trata de la telenovela más vista del momento, ‘Rigo’, con la que los televidentes ya están enganchados. Porque resulta que repitieron un capítulo que ya se vio una semana atrás.

El nombre del ciclista fue tendencia por ello y los televidentes se preguntaron si es otro nuevo ‘irrespeto’ del canal, que tiene como linda costumbre cambiar los horarios sin avisar y cancelar programas también sin avisar o no transmitirlos sin avisar. O seguramente a alguien (pobre personita) se le olvidó programar bien.

Cuando mi papá me preguntó porqué están repitiendo el capitulo de #Rigo 🙄 @CanalRCN pic.twitter.com/wZYzDoXLNc — El Changua (+12) (@SoyElChangua) December 12, 2023

O fue cosa de computadoras.

El caso es que los televidentes se están burlando de lo lindo de por qué están dando un capítulo repetido.

“Yo pensando que estaba loca y este capítulo ya me lo había visto. Dioooos tras de que se van a vacaciones nos roban un capítulo de Rigo”, “Que falta de respeto con los televidentes @CanalRCN , ¿por qué repiten el capítulo del jueves? #Rigo”, “A todos los que ven Rigo etiqueten a RCN o escríbanles porque ese capítulo no es NO EEEEESSSSS”, son algunas de las varias protestas que han inundado las redes sociales.

Los memes sobre la “fallita” de RCN no se hicieron esperar

Los dichos del ciclista (”Yo que voy a saber güev..), así como los de “mi primera chamba” son algunas de las burlas que han circulado por Twitter. Y a la indignación se suma que la telenovela sobre el ciclista vuelve hasta enero porque bueno, vacaciones navideñas, ya saben.

El que programó para hoy el Capítulo de #RIGO que salió el jueves 😆: pic.twitter.com/dyPrL1EQJJ — PIPE ROMERO (@elpiperomero) December 12, 2023

Así que la gente que no tiene Prime Video Latam (donde pueden ver los capítulos completos y lo mejor, sin comerciales), tendrá que esperar a la buena voluntad del canal para volver a ver a su ciclista favorito. ¿Será que en 2024 si darán el capítulo que es?