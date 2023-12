¿”Es una hipócrita”? Así fue la reacción de Shakira en ‘Yo Me Llamo’ tras el triunfo de Carin León Captura de pantalla del Instagram de yomellamo

‘Yo Me Llamo’ es un programa de imitación que se transmite por Caracol Televisión, y ha sido un éxito rotundo desde su primera temporada. Cada año, cientos de participantes audicionan para tener la oportunidad de convertirse en la próxima estrella a nivel nacional y cumplir su sueño de ganar 500 millones de pesos.

Pero este año, el talentoso imitador de Carin León se robó el show el día lunes 11 de diciembre. Con su voz potente y su increíble habilidad para capturar la esencia del cantante original, logrando dejar sin palabras a todos los presentes y obteniendo el título del doble perfecto 2023.

Carin León es uno de los artistas más queridos y exitosos de la música regional mexicana. Sus canciones pegajosas y su estilo único lo han catapultado a la fama en muy poco tiempo.

Yo Me Llamo 2023, al igual que las temporadas anteriores, fue todo un éxito. El concurso de imitación fue uno de los programas más vistos en las noches.

El video de la final de Yo Me Llamo ha causado revuelo en redes sociales. Algunos usuarios han comentado las diferentes reacciones de los demás participantes al conocer que no eran los ganadores.

Una de las que más ha llamado la atención es la reacción de Yo Me Llamo Shakira. En la transmisión se ve que la imitadora estaba muy seria al principio. Luego de varios segundos, la imitadora sonríe y aplaude por la victoria de su compañero.

La imitadora de Shakira, quien había sido una de las favoritas desde el principio, no logró llevarse el premio mayor. Y eso ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

Algunos internautas señalan que Yo Me Llamo Shakira se veía, aparentemente, un poco triste al conocer que no era la ganadora. Otros, que la artista fue hipócrita, pues al saber que ella no ganó su rostro cambió mucho.

Esto género controversia en las redes sociales, debido a que algunos usuarios de internet la tildaron de hipócrita y mala perdedora, mientras sus fans la defendían y decían que merecía ser la ganadora por las grandes presentaciones que tuvo noche tras noche.