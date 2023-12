¿Adiós a esa platica? Miguel Bosé de Yo me llamo reveló que un imitador incumplió su promesa de compartir el dinero

Miguel Bosé Yo me llamo Miguel Bosé Yo me llamo

‘Yo me llamo’ de Caracol televisión llegó a su gran final dejando como ganador a Carin León quien se convirtió en el mejor imitador de este temporada 2023, logrando cautivar tanto a los televidentes como a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Sin embargo, antes de la esperada votación el artista estuvo presente junto a otros de los finales como lo son Shakira, Miguel Bosé y Luis Miguel en diversos programas de entretenimiento y de paso confesando detalles inéditos con respecto a su paso por el reality. Pero, Miguel Bosé resultó siendo el principal protagonista, pues reveló que un imitador incumplió su promesa de compartir el dinero.

El hecho se dio mientras que los cuatro finalistas se encontraban en medio de una entrevista para la emisora ‘Tropicana’, en donde revelaron la emoción que sintieron al convertirse en los mejores imitadores de esta temporada luego de paso por diversos obstaculos y buscar parecerse a su artista favorito desde su primera aparición. En medio de esta situación y de una forma mucho más privada Miguel Bosé se midió a responder otro tipo de preguntas entre estas con quien habría tenido algún tipo de incoveniente a lo largo de la competencia.

Seguidamente, el imitador de ‘Yo me llamo’, reiteró: “Pues, más allá de que alguno por ahí no cumpliera su promesa de compartir un premio, no”. Asimismo, el artista dejó claro que se reservaba el nombre de aquel participante, pero según él, estas son ese tipo de excepciones que se dan durante un programa, sin embargo, indicó que siempre buscó ir por su línea: “no estoy esperando cosas, pero cuando se promete algo creo que se debe cumplir”.

Asimismo, las diversas declaraciones por parte de los televidentes no se hicieron esperar, destacando que es mejor no fiarse, pues a pesar de una promesa se está en medio de un reality en donde la presión por las camaras y por tener una amplia visibilidad pueden terminar jugando en contra. Sin dejar de lado, que varios no dudaron en pensar los diversos retos a los que se enfrentó Bosé en Yo me llamo con el fin de conocer de primera mano de quien podría tratarse.