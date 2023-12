Vuelve el peor programa de la televisión colombiana: ¿esta vez no nos sangrarán los ojos?

Viene diciembre con su alegría, su comilona y borrachera y hay que estar ebrio constantemente para soportar por más de cinco minutos un programa como ‘La vuelta al mundo en ochenta risas’, que igual tiene éxito a pesar de las críticas.

Este programa, cuya fórmula es contratar a un comediante flojo y que hace reír a los boomers, en general (los de chistes de gays, gordas, afros y suegras, esos) junto con una presentadora para irse a burlar de las culturas que visitan y llenarlas de prejucios.

Otra vez caracol asesinando la comedia con esa mierda de la vuelta al mundo en 80 risas? Valorate @CaracolTV — Cuero (@SrCuero13) December 6, 2023

Y no hay más: la modelo o presentadora de turno es la parte mesurada y “sorprendida” por el montón de idioteces que hace el comediante, entre los que hay, como no, disfraces de otras razas y prácticas cuestionables. Pero, ¿será que esta vez habrá algo que no haga sangrar los ojos?

¿Nuevas caras, mismos chistes ‘bobos’?

El programa llega al aire este 12 de diciembre. Claro, con el arrastre de rating de ‘Yo Me Llamo’.

Como novedad está la siempre odiable Laura Acuña, y visitará Japón con Jhovanoty. Tambien estará Amanda Dudamel, modelo y diseñadora de moda venezolana.

#Encuesta que opinión le merece el programa La vuelta al mundo en 80 risas del #CanalCaracol. — @FarándulaYCríticaTV2023 (@TVCritica2017) November 27, 2023

Ella fue primera finalista de Miss Universe y se dio a conocer porque es una nepo-baby: su padre es el ex arquero venezolano, el famoso Rafael Dudamel, quien comenta en ‘Gol Caracol’.

Con ella estará Boyacoman, quien como todos los comediantes old school “la hará reír” (que porque ella no sabe).

Por otro lado, quienes integran el maravilloso pool de modelos y comediantes son: Jessica Cediel, Jeringa, ‘Suso’, Carolina Cruz, Don Jediondo y ‘Piroberta’.

Ahora bien, a falta de Netflix, la gente tendrá que resignarse a no poder ver nada más en vacaciones y a defender el programa como si no hubiese un mañana. ¿Será que esta vez hará reír o simplemente dará pena ajena como casi todos los años?