“Fue una muerte dolorosa”: vidente reveló como fueron los últimos minutos de vida de Mauricio Leal

El caso de Mauricio Leal fue uno de los más mediáticos y sorpresivos del 2022, a casi un año del asesinato del reconocido peluquero de las estrellas y su madre, Marleny Hernández, una vidente, canalizó la energía de Leal y su madre para comunicarse con ellos, Ayda Valencia fue la encargada.

Ayda es reconocida por el formato de Ellos Están Aquí, en donde visitaban distintos lugares en busca de captar eventos paranormales, en el programa de Lo Sé Todo, Ayda visitó la peluquería de Mauricio Leal para relatar como fueron sus últimos minutos de vida del estilista y el mensaje que quiso dar tras su asesinato.

Ayda, afirmó inicialmente que la energía de Mauricio estaba muy presente en el lugar y aunque ella trataba de conectar con el tiempo previo a su asesinato, solo lograba canalizar el momento en que el Mauricio fue violentado, “estoy sintiendo y siento mucha angustia, voy a hablar como si fuera Mauricio”.

Ayda también comunico que Mauricio al parecer tenía muchos “contratiempos” con su hermano y al parecer, él trataba de remediar la relación por el bien de su hermano, pues como lo indicó Ayda, Marleny sufría mucho por Jhonier Leal, “yo siempre lo ayudaba de una u otra manera y para él nunca nada era suficiente, siempre pedía más”.

Cuando empezó a canalizar el momento del asesinato, Ayda afirmó: “yo siento como que no se pudo defender, realmente, no tengo la sensación de dolor contundente en sí, sino que estuviera anestesiado y que no pudiera defenderse”.

Ayda también canalizó la energía de la madre de Mauricio Leal, “muy triste, dice ella que ya lo perdono y ella no lo podía creer. Hasta donde llegó por tapar unas cosas que tenía que tapar y que no quería que se supiera”, afirmó la vidente cuando hablaba de la madre de Mauricio.

Mauricio, por medio de Ayda, dejó un último mensaje pidiendo justicia por lo sucedido: “Quiero que la persona pague como sea justo, que esta persona no salga en libertad y no disfrute todo mi trabajo”.