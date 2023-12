“Un bodrio”: película de Netflix de Mauricio Leal es lo peor de 2023 según televidentes

Aún no se ha terminado de resolver el crimen de Mauricio Leal y Netflix se atrevió a sacar una película sobre su caso. Pero para muchos televidentes es una decepción absoluta y quizás lo peor que ha sacado la plataforma en años.

Esto, porque para quienes aspiran a ver más de la historia de ascenso del estilista y de sus tirantes y complejas relaciones familiares, se llevarán un chasco. No hay nada más de lo que se ha contado en los medios desde 2021.

De hecho, no hay ni siquiera una razón plausible para explicar por qué Jhonnier habría podido haber asesinado a su hermano y su madre. Y es porque toda la historia se centra casi siempre en la fiscal protagonista, pero cuyo tratamiento de su vida y su personalidad no llegan a empatizar con el televidente.

Y por supuesto, también tildan las actuaciones de ‘caricaturescas’. La de Jhonnier Leal es la peor de todas, por lejos.

Es como ver todos los memes y caricaturas de él que se han hecho en los medios. Un asesino que supuestamente era el pilar de la familia y resultó siendo un personaje totalmente oscuro.

La película que ha sacado @netflix sobre el doble homicidio Mauricio Leal y su madre es malísimo.

Pésima historia y cronología de lo sucedido.

La vida del estilista Contada entre líneas .

La actriz que realiza el papel de fiscal es una pena. No la vean.

No hay ni rastro. Solamente los clichés de cualquier episodio de CSI con nulo desarrollo y absoluta superficialidad.

“Me acabo de ver la película de Netflix del asesinato de Mauricio Leal, que vaina tan hueso, joda ombe, pensaba que iba a ser cule película, perdí mi tiempo”, “Como aficionado de películas y documentales de crímenes, me permito concluir que ‘Historia de un crimen: Mauricio Leal’ es lo más perverso que está actualmente en todo Netflix”, son algunas de las decenas de comentarios que hay sobre la producción.

A ‘Historia de un Crimen: Mauricio Leal’, le falta ‘pelo pa’ moña’

Si quieren ver la historia de un crimen que se resuelve, vean cualquier capítulo de CSI. Y la franquicia más mala del programa ganaría un Oscar en comparación.

Hay escenas francamente ridículas. Como la de Jhonnier maquillando a la fiscal mientras lo interroga en un acto bastante profesional. O ella enfrentándolo, cual Horatio Caine, y señalándolo de ser sospechoso del crimen.

El personaje de Mauricio aparece apenas. Cualquier nota sobre el peluquero hecha en los últimos dos años ofrece más información. Todo se centra en la súperdetective Capitana Marvel wannabe fusionada con cualquier personaje de Mario Mendoza para resolver el crimen. Lo que quita todo el interés de inmediato.

Ni Ernesto Benjumea sirve para salvar una película que no da nada más de lo que ya se sabe y se ha repetido hasta el fin. No se sabe nada de la madre, ni se les dignifica a los dos. Quedan como las víctimas de cualquier serie de policías, pero no llegan a más.

El final es lo más chapucero. El móvil del crimen no es probablemente que Jhonnier odie a su hermano porque él triunfó y él no y existían una serie de hechos familiares y profesionales que lo llevan a esto y que no se explican en la película. Es porque Mauricio grabó su disco.

Sí, un disco.

Y hay que soportar la pataleta de la fiscal porque la apartan del caso como mal efecto dramático.

Para quienes vean la película sin tomarla en serio, pueden divertirse. Pero en verdad no vale la pena ni el tiempo.