Mindful Shopping: así puedes comprar de forma inteligente para verte elegante a cualquier edad

Mango es una de las primeras grandes compañías de moda en englobar todas sus iniciativas sostenibles (elaboración de piezas a un 79% de la producción con materiales sostenibles, iniciativas pedagógicas, y upcycling) en un concepto llamado Mindful Shopping, que invita a repensar, en medio de un desperdicio textil apabullante, a la hora de hacer una nueva compra.

Es por esta razón que ha invitado a Pilar Castaño, su vocera y experta, y referente de la moda colombiana, a enfatizar en el tema. Y Castaño sabe que ahora impera la sostenibilidad.

“Es justamente el cambio de chip en el lenguaje de la moda. El planeta está herido de muerte: no puede haber más toxicidad en las aguas, no puede haber más recalentamiento global, no puede haber más desechos en los desiertos como el de Atacama, aunque en Colombia estamos iguales”, explica Pilar Castaño a NUEVA MUJER COLOMBIA.

“Y se sigue usando cuero animal. Somos la segunda industria después del petróleo con la culpabilidad en la frente de todo lo que está pasando en el planeta. Entonces la moda tiene que dar un vuelco, pero Mango lo dio hace 20 años. Hace 20 años que esta familia catalana, dueña de esta gran empresa multinacional, entendió que debíamos reusar y usar materiales más sostenibles. Ahora, esto en cuanto a materia prima, pero la mitad está en el comprador. El primer consejo sería entonces, comprar tu clóset”, afirma.

Estos son los consejos de la experta para no perderse en las tiendas y desperdiciar dinero o una pieza que no usarás luego.

Consejos de Pilar Castaño para lucir elegante a cualquier edad y hacer compras inteligentes

Busca primero en tu clóset antes que irte por cualquier tendencia

“Si te gusta el color chocolate, que es el color que está de moda, o el color lavanda o el color pistacho, antes de correr al almacén es entender que el reciclar es sostener. Por eso la palabra sostenibilidad es que la prenda se sostenga en tu cuerpo más tiempo “, afirma la experta en moda.

“Esto implica que las prendas deben aguantar al menos sesenta posturas. Piezas que puedas reciclar, que se las des a tus hijas, sobrinas, amigas. Que las puedan amar. Lo heredado es armar un lenguaje nuevo en el hogar y reusar lo que tengamos, más no piezas desechables. Por eso hay que hacer una guerra frontal contra el fast fashion”, explica.

Comprar mejor un buen fondo de armario si no sabes qué adquirir

“Al estar 14 años con Mango, he tenido la experiencia para ser escuchada. Muchas veces estoy frente al espejo con un cliente y le digo que ese no es su color o que no puedo creer que tenga ciertos colores en el clóset. Entonces, es cuestión de observación. Así se les encamina a una conciencia, pero realmente es analizar esto: compramos las tendencias porque nos hace sentir felices, pero estas pasan rápido. Por eso siempre encamino a la gente hacia el fondo de armario”.

“Esto implica comprar inteligentemente: los básicos. Son neutros, siempre. Y poco a poco vas aprendiendo y viendo lo que te va a envolver el cuerpo y te hará transformarte y empoderarte. Y que no hay que comprar por comprar”, afirma Castaño.

Si no sabes qué comprar en la tienda, puedes buscar ayuda o puedes ir a eventos especializados

“Con nuestros shoppings y nuestra presencia física, cada vez que viene una nueva colección, claro, vemos qué prendas icónicas de Mango son las que más ayudan a armar estos armarios”, afirma la experta.

“Esto, porque vemos abrigos o sabemos muchos neutros. Mango siempre ha tenido este lenguaje por años”, enfatiza Castaño.

Sí hay que pensar en la edad para comprar

“Tienes que pensar en tu oficio, clima, edad, altura, peso. Todas las tendencias se ajustan de manera asertiva. Si bien el lenguaje de la moda es infinito, es totalmente polifacético. Pero hay que pensar en vestirte para tu edad. No vestirte como una jovencita si eres mayor y viceversa”

Estas son las piezas básicas que puedes tener si no sabes qué comprar

“Hay que pensar en piezas como una gran gabardina, si estás en Bogotá, porque esta te saca de mil momentos: el aeropuerto, el trabajo, en fin. Luego un buen abrigo, y luego una chaqueta abullonada”, explica la experta.

" Luego un suéter. Unas dos o tres camisas. Una blanca, para que te ilumine y te aliviane las líneas del rostro. Para que sea tu agua y jabón, como decía Truman Capote”, explica Pilar Castaño, al respecto de las consideraciones al comprar.

“También tienes que tener una camisa negra para la noche, una intermedia, azul o estampada y pantalones oscuros. Si tienes cadera grande, un pantalón recto. Y por supuesto, un buen blazer y buena falda”, afirma.

Esto es lo que debes hacer si quieres arriesgarte con las tendencias

“Hay que salirse de la zona de confort. La sudadera es para estar con los perritos en la casa. Por eso Mango tiene las prendas más maravillosas para viajar elegante y bonita. Ahora, lo que nos ofrece Jenn Ceballos para fin de año es para encontrar una buena pieza con brillos y también atemporal, pero en mi caso yo puedo usar un pantalón de terciopelo y una camisa de brillo. Ella, que es más joven puede usar esas minis y un abrigo negro, que igual podríamos tener todas, por ser atemporal, al igual que el pantalón de terciopelo negro”, narra generosamente Castaño.

“Todo depende mucho de cada persona, pero una chaqueta de cuero masculina ya trascendió los géneros. Al igual que los pantalones y las camisas blancas o de jeans. Y hay piezas acabadas con perlas, porque el exceso ya no debe existir en ninguna parte ni ninguna colección, ni llenarnos de inventario, porque el planeta no da”.

¿Qué le falta a Pilar Castaño por comprar?

La periodista de moda es clara, e ingeniosa al respecto: " Uno ya debe tener todo lo que necesita, porque como mi mamá decía, el ‘palo ya no da para cucharas’. Pero somos mujeres y la moda nos transforma. Por esa razón existen marcas como esta. Y con sus nuevas colecciones uno se muere de la felicidad. Yo tengo algo plateado, por el brillo de fin de año. Evoca celebración. Y un abrigo negro atemporal maravilloso, que te hace sentir como Lauren Bacall en Casablanca y son piezas que se atesoran”, evoca.

Mango trae para Navidad y fiestas su colección con la influencer Jen Ceballos, quien en su pool ofrece piezas slip noventeras, abrigos de tonos neutros, la elegancia de Halston y el arrojo del Y2K para ir armando un clóset versátil y único.