¿Igual al de la novela? Él es Antonio Durango, suegro y primer patrocinador del ‘toro’ de Urrao, Rigoberto Urán

Desde su lanzamiento el pasado 9 de octubre, la t elenovela biográfica del ciclista antioqueño Rigoberto Urán se ha convertido en uno de los formatos más exitosos de RCN, en este 2023. Precisamente, ante el ‘boom’ que ha generado el formato, muchos de los televidentes están en búsqueda de conocer quienes son las personas de la vida real que inspiraron los personajes de la serie: precisamente acá le damos a conocer quién es Antonio Durango, el papá de Michelle, pareja del urraeño.

La historia de amor entre ‘El toro de Urrao’ y su amada, se ha convertido en una de las partes de la trama que más les ha despertado intriga a la audiencia, luego de que se conociera las diferencias de clases que había entre los dos; ya que la menor de las Durango, como se da a conocer en la novela es hija de un comerciante paisa dedicado a la industria de los helados.

En la producción, el suegro de Rigo es conocido como Pedro Durango, y es el dueño de Helados Toné, empresa que en realidad se llama Helados Tonny, y fue fundada en 1978; la cual se convirtió en la primera en patrocinar la carrera de Urán.

A pesar de que no se conocen muchas imágenes de Antonio Durango en redes, Michelle, compartió un video en 2020, en donde dio a conocer a su progenitor, acompañado de un mensaje en el que se refleja que la historia que se ve en pantalla es una copia fidedigna de la vida de los Durango.

“Yo soy hija de padres separados, este señor fue el primer hombre que me rompió el corazón, entender que ya tu papá no está contigo siempre, eso fue un despecho de muchos años. Sin embargo, él ha sido nuestro ejemplo de tenacidad, responsabilidad, trabajo, el nos enseñó a hacer empresa en este país, que no es cosa fácil, y más en época de tanta violencia.”, manifestó la esposa del laureado ciclista.

