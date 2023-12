¿Blanco es, gallina lo pone? Los indicios de que Carmelo de ‘Rigo’ sería gay y enclosetado

Carmelo Rendón, el villano de ‘Rigo’ e hijo del nefasto Evaristo, sin dudas ha resultado ser una enorme decepción para su padre, que no lo ve como el macho alfa tóxico que sería la extensión de él mismo. Pero han existido varios gestos, diminutos, a lo largo de la telenovela, que podrían mostrar que Carmelo es un hombre gay absolutamente reprimido por su padre y que no halla su identidad por la influencia de su progenitor.

Esto es muy evidente, por ejemplo, en las escenas en las que Don Evaristo va a alquilar los trajes más caros para la fiesta de grado de Michelle Durango.

Cuando este le pregunta a su hijo qué estaba haciendo, este estaba diciéndole que estaba interesado más por las lentejuelas y las tramas de los trajes femeninos. Y si bien este es un estereotipo, culturalmente se ha ligado a los hombres gays al gusto por la moda y su contribución hacia la misma.

Así lo explica el profesor de Historia de la Moda UPB, William Cruz Bermeo, en el portal de moda ‘Fashion Radicals’, citando a la Dra. Valerie Steele, directora del Fashion Institute of Technology:

“‘Ahora, volviendo a la pregunta con la que abrimos este escrito, ¿la gente gay tiene un sentido especial para la moda? Steele piensa que “no existe un gimnasio gay para la moda, se ríe. Y agrega que no es algo genérico, la moda es algo que a lo largo de la historia todos los individuos experimentan mientras crecen, pero tiene un valor muy significativo para la gente gay, por ser un medio por el cual pueden expresarse libremente. Entonces, ¿no es nada que tenga que ver con la sexualidad, o algo que tenga la moda? ‘La moda tiene más que ver con el cuerpo. Varios diseñadores gais me han dicho que han estado más interesados en el cuerpo y en el género o sea que son más consientes de eso, y no hay otras razones por las que ellos crean que han sido exitosos’”, enfatiza.

A lo que añadió que igualmente, la cuestión quedaba ambigua:

“Realmente no importa, se mezcla todo como un cruce de géneros. Eso es muy importante. Creo que así como una generación anterior empezó a ver la belleza en gente de otras razas y colores, igualmente la generación más joven de ahora ha encontrado la belleza en una variedad opciones sexuales y de género, no existe un estereotipo tan sencillo como masculino y femenino”, expresó en el artículo.

Asimismo, Carmelo tiene un sentido de la moda muy formal, muy producido, muy a diferencia de muchos hombres del pueblo.

A veces muy relajado, pero su cadenas y botones hasta el cuello, entre otros detalles y manierismos. Ahora, se entendería si el personaje fuese construido en 2022, pero para los cánones de comienzos de siglo y en un pueblo como Urrao, todo se deja a la imaginación.

Carmelo es una víctima de la masculinidad tóxica de Evaristo Rendón

Por otro lado, si bien a Carmelo se le ha dificultado conquistar a mujeres en un sentido sexual, queda implícito que tiene amigas mujeres en su colegio (casi como su séquito). Ahora, a muchos hombres se les dificulta conquistar mujeres, es un hecho. Y es más presión en una cultura como la paisa y con alguien como su padre.

De hecho en otra escena, él se burla de sus manierismos y afectaciones, dudando de su sexualidad, en esa medida. Pero en el sentido más homofóbico de la palabra.

Pero Carmelo realmente se siente más cómodo entre ellas que teniendo que soportar los roles de género de su padre. Y si bien es ‘sapo’, perezoso e indolente, quizás no quiere ninguno de los caminos que este le ha trazado.

Ahora tocará ver cómo le va en el Ejército, que para muchos hombres gays reclutados por fuerza ha sido un lugar de pesadilla (como lo fue con Yves Saint Laurent, por ejemplo), pero su sexualidad es algo que revelará la producción a medida que se vaya dando la evolución (aunque con ese papá quién sabe) como personaje.