La inteligencia artificial sigue haciendo de las suyas, esta vez con la tan anhelada final de ‘Yo me llamo’ 2023, por lo que su respuesta emocionó a los televidentes que noche a noche están al pendiente de cada uno de los shows de imitación y las calificaciones que les dan los jurados Amparo Grisales, Pipe Bueno en César Escola para perfeccionar sus interpretaciones y lograr pulirlos al punto de llevarlos a ser el doble perfecto de su artista favorito.

Como la audiencia está atenta a uno que los finalistas que están en competencia sea el ganador, no se aguantaron las ganas y decidieron consultarle al Chat GPT para conocer quién es el posible ganador de ‘Yo me llamo’. Lo que más llamó la atención de la respuesta del uso de esta inteligencia artificial, fue algunos de los detalles que arrojó sobre los participantes.

Chat GPT se tomó muy enserio su tarea e incluso narró cómo sería el episodio de la gala de final, por lo que dijo: “¡El ganador de ‘Yo Me Llamo’ es... Miguel Bosé!”.

Además dijo que la interpretación del concursante será magistral y capturará con precisión la esencia del español Miguel Bosé y por ello logrará conmover a los televidentes y a los jurados, lo que se suma al estilo, la vos y la presencia impecable durante todo el reality.

Incluso comentó que los tres jurados se pararán de sus asientos para aplaudir de pie al posible ganador, e incluso, Amparo Grisales podría decir:

“Has sido un verdadero artista en cada paso del camino. Tu capacidad para canalizar a Miguel Bosé ha sido asombrosa. ¡Felicidades!”.

Por su parte, César Escola mencionaría:

“No solo has imitado a Miguel Bosé, sino que has incorporado su esencia. Ha sido un placer tenerte en el escenario”, y Pipe Bueno complementaría a sus colegas diciendo: “Eres un ganador merecido. Tu dedicación y talento han brillado desde el principio. ¡Felicidades, Miguel Bosé de ‘Yo Me Llamo’!”.

