“La hija le quedó así”, Rigo agarró de parche a su hermana en público

Rigoberto Urán no pierde oportunidad de sabotear a nadie y en esta oportunidad fue su hermana, Martha, la víctima más reciente de sus apuntes en público.

Todo se dio en medio de una comida familiar que sirvió como ocasión para hablar de don Evaristo, el antagonista en su novela y de si existió o no.

“Todos los que preguntan que si Evaristo existió, vea, aquí viene el testimonio más importante, acá estamos con el hijo de Evaristo, pero van a escuchar a mi mamá primero, para que vean cómo es la vuelta”, señaló en la presentación del video.

“Él llegó y me dijo que le iba a meter candela a la casa porque no veía que yo le fuera pagar. Entonces yo le dije: ‘métale candela, bien pueda, pero me dice el día y la hora en el que le vaya a meter candela, porque no tengo con qué pagarle’”, señaló su mamá.

Rigoberto Urán se burló de su hermana

Fue en ese relato que apareció el apunte del ciclista, que en modo sarcástico manifestó: “A la casa le metieron candela y la hija le quedó así (risas). La niña sí se quedó en la casa”, mientras la enfocó e insistió: “La casa la quemaron con mi hermanita, yo sí logré salir” y procedió a enfocarse él.

Casi nos queman la casa .

Historias reales… pic.twitter.com/mBrgzDde6K — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) November 30, 2023

Para cerrar el video, manifestó: “Hágale, Martha que a usted la podemos recuperar, mi amor, no se preocupe que hay esperanzas”.

La situación generó la risa de los presentes y más de un comentario en las redes sociales por el apunte de Rigoberto Urán en modo jocoso sobre su hermana.