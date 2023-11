“Usé un préstamo para traerlo”: Natalia Durán en medio del luto le ‘cantó la tabla’ a Avianca por el viaje de su hijo

Natalia Durán es una de las actrices más reconocidas en Colombia, pues ha hecho parte de innumerables producciones como lo son ‘A corazón abierto’, ‘Padres e hijos’ y ‘Los Reyes’. Sin embargo, desde hace varios años ha estado ausente de la televisión, pues tuvo que enfrentar una de las pruebas más difíciles de su vida como lo fue enfrentar el cáncer, padecimiento del que logró salir vencedora gracias a la serie de cuidados alimenticios y mentales que ahora se convirtieron en su rol, para seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Sin embargo, hace pocos días tuvo que enfrentar un nuevo golpe, a causa del fallecimiento de un ser querido, y ahora mostró su molestia por Avianca debido al viaje de su hijo.

Le puede gustar: ¿Estambul la primera parada? Catalina Gómez mostró el nuevo destino y la pasión que cumplió en su lujoso viaje

Si bien, durante varios días Natalia a través de su cuenta de Instagram reveló la situación que se encuentra atravesando indicando: “Nuestra Majo partió ayer en la tarde plena de amor, consciencia y serenidad. No tengo muchas más palabras por ahora, solo que fue un regalo muy grande haber caminado juntos y unidos en familia. En todos estará siempre por estos lares”. Asimismo, sus hijas Mía y Nina también le dedicaron algunas palabras desde el amor, las enseñanzas que les dejó y la falta que les hará en su vida.

Luego de este complejo proceso, Durán volvió a aparecer en su Instagram, para mostrar la situación que vivió tratando de que su hijo menor regresara a Bogotá y por ende, le diera el último adiós a ‘Majo’, en donde terminó en contra de la aerolínea ‘Avianca’. La actriz inició sus declaracions asegurando que además de estar agotada y de estar pasando por un luto supremamente doloroso y dejando claro que no estaba acostumbrada a hacer este tipo de videos quiero hacer alzar la voz sobre los “atropellos sistématicos” que se dan por parte de esta aerolínea.

También puede leer: “Fuerza, ma”: Carlos Calero reveló el problema de salud que enfrenta su mamá y su repentino viaje a Barranquilla

Asimismo, Durán agregó diversos pantallazos en los que muestra lo que realizan diferentes aerolíneas con sus políticas de menores, las cuales en su mayoría, avisando al comprador sobre la compra de estos tiquetes, según ella, teniendo en cuenta temas como el tráfico y abuso de menores durante la inmigración al estar solo en un aeropuerto, destacando que estas cuentan con garantias y demás mecanismos para priorizar su seguridad e integridad, “Avianca como todas las páginas reconoce que es un menor solo y se hace el loco, el de la vista gorda no le importa que la gente se gaste su plata, yo llamo para preguntar como se ejecuta la prevención para niños y me dicen que lo mandé, que eso pasa, ah pero que ellos no se hacen responsables”.

Seguidamente, la actriz reiteró que su actividad es dejar que los padres compren, “y lo que le pase a los niños demalas”. Además, Natalia reiteró que lo único que hacen es devolver los impuestos pagados y el resto del dinero queda pérdido, dando como otra opción la compra de un nuevo tiquete para que el menor pueda viajar acompañado, “Una vez más Avianca abusando de las personas con sus atropellos sistematicos con unas politicas contra la gente que sostiene su empresa (...) En mi caso era vital pueden cambiar el logo, hacer campañas, pero como es posible legalmente que hagan cosas para que se reduzcan las garantias de la gente ya no hay espacio ni siquiera para sentarse”.

Finalmente, la actriz más allá de visibilizar su caso pidió que sus seguidores le compartieran su caso para así poder unirse y entablar una petición frente a la Superintendencia, con el fin de que se haga una inspección de este servicio.