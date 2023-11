“Quisiera tenerlo toda la noche”: Mujer calentó Yo me llamo dedicando poema erótico a César Escola y él la besó

César Escola Yo me llamo César Escola Yo me llamo

Durante el más reciente capítulo de Yo me llamo de este 27 de noviembre quien terminó siendo el protagonista sobre ‘La Diva’ de la televisión colombiana, Amparo Grisales fue precisamente, César Escola, uno de los jurados con más amplia trayectoria dentro del reality de canto, lo que le ha permitido al argentino ganarse el cariño de los televidentes de Caracol televisión. Sin embargo, más allá de sus amplios conocimientos en la industria musical una mujer terminó calentando el reality, pues le dedicó un poema erótico César y él la terminó besando.

Y es que desde hace un semana el programa le dio paso a una nueva etapa llamada ‘Yo te reto’, en donde los imitadores de esta versión han tenido que medirse a los de otras temporadas en donde precisamente, los nuevos jurados, es decir, 80 colombianos quienes fueron escogidos por el canal debaten sobre quien sí se llama como su artista favorito. En medio del conteo de votos para decir entre ‘Yo me llamo Nicky Jam y Ángela Aguilar’, terminó sucediendo lo que nadie se esperaba, pues una de las presentes, Mirna Berrio, no desaprovechó el espacio y terminó hablando con Carlos Calero con el fin de exponer su felicidad ante la trasmisión del programa.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues aseguró que la sensualidad de los imitadores era uno de los puntos que más le llamaba la atención. Tanto así, que terminó confesando que escribe “poemas eróticos”, en donde Escola terminó siendo su fuente de inspiración: “Maestro, quisiera tenerlo entre mis brazos para besarle su boca y su piel, besarlo toda la noche y hasta el amanecer”.

Lo cierto es que ante la inesperada situación el jurado se quedó en shock, pues no esperaba, claramente ser parte de una situación de este calibre. Sin embargo, eso fue en cuestión de segundos, pues se acercó al público y le terminó dando un beso a Mirna Berrio y sacando a flote la famosa frase de Grisales, la mujer dejó claro que César había logrado erizarla. “Ese beso me dio hasta el golpe glótico”, agregó el jurado de ‘Yo me llamo’.