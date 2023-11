“Los respeto y los reconozco”: Ramiro Meneses se llenó de aplausos al mostrar quienes le dan vida a ‘Rigo’ de RCN

Ramiro Meneses es un reconocido actor quien ha hecho parte de la industria del entretenimiento desde hace más de 20 años, convirtiéndose en productor y director, protagonizando diversas telenovelas como lo son ‘Vuelo secreto’, ‘Victorinos’, ‘MasterChef Celebrity’ programa en el que se convirtió en el ganador de 200 millones de pesos y por supuesto, su más reciente participación en ‘Rigo’, producción de RCN televisión en la cual ha logrado lucirse de principio a fin. Además, de los halagos y las diversas muestras de cariño, lo cierto es que el paisa terminó llenandose de aplausos al mostrar quienes son los que le dan vida a ‘Rigo’.

El actor quien suele ser muy activo a través de sus redes sociales se encargó de compartir, un corto video en el que resume a quienes están detrás de este tipo de producciones. En un primer momento, el actor compartió el set que fue adecuado para llevar a cabo la historia de ‘Rigo’ para posteriormente, darle voz a quienes hacen parte fundamental de este, como son los extras. Uno de los primerios en presentarse fue precisamente, Belisario Uibe, “a veces me desmorializo porque muchas veces no me alcanzo a ver en la producción”.

Asimismo, Ramiro a pesar de estar en su constantes grabaciones bajo su papel de ‘Tío Lucho’, con el que ha logrado ganarse el cariño del público, también aprovechó para captar quienes acompañan a los actores principales. Pues, momentos más tarde, la protagonista fue una mujer quien reiteró: “Yo trabajo con amor y mi trabjo es muy valorado”. Asimismo, hubo otros actores que también terminaron confesando que buscaban verse así fuese un poquito en la pantalla grande.

Otro de los casos que terminó sorprendiendo a Ramiro fue precisamente, el de un joven quien reiteró que es un estudiante de actuación de cuarto semestre y que mejor manera que estar allí, para conocer y aprender de primera mano, “de eminencias como usted”, destacando por supuesto, el trabajo de Ramiro Meneses. Por supuesto, las declaraciones por parte del paisa tampoco faltaron, pues reiteró: “Los respeto y reconozco su valioso aporte a cada una de las producciones. Gracias colegas por el amor y la sobriedad de sus trabajos, gracias por dar vida a locaciones, sets e historias. Gracias por su paciencia y entrega. Gracias a todo el personal de apoyo en #rigo y en todas las producciones audiovisuales.