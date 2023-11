“El esposo está más mejor que ella”: Presentadora de ‘Día a Día’ expuso a su pareja, un especialista en neurociencia

‘Día a Día’ de Caracol televisión durante más de 20 años ha estado al aire acompañando a los televidentes no solo con la presencia de un grupo de presentadores como Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Juan Diego Vanegas e Iván Lalinde sino también quienes se encuentran en las ciudades como lo son Sandra Posafa, Rochi Stevenson y Ana Giraldo, quienes se encargan de entregar los premios a los fieles televidentes e incluso siendo parte del set en diversas ocasiones. Lo cierto es que paisa es una de las que no pasa desapercibida no solo por su talento y carisma frente a la camara sino también causando envidia por su esposo quien se llevó varios halagos en medio de una entrevista, sobre todo por ser un especialista en neurociencia.

Sandra Posada, quien se ha convertido en una de las presentadoras más destacadas del programa a pesar de no estar en Bogotá, ha figurado también en diversos eventos fuera de Colombia ganandose así una amplia visibilidad a través de las redes sociales, motivo por el cual no dudó en estar presente hace algún en el programa ‘Mesa trabajo’ junto a Adrián Parada, Frank Martínez ‘El Flako’ y ‘Chico’ Arias, todos humoristas y exparticipantes del famoso relality ‘MasterChef Celebrity’ de RCN televisión.

Si bien, la paisa terminó revelando varios detalles con respecto a diferentes situaciones de su vida, quien luego terminó siendo el protagonista fue su pareja, Felipe Camacho, quien figuró durante el pasado Mundial de Fútbol. En medio del corto video, el hombre quien se encontraba siendo parte del público, no dudó en levantarse y contar algunos temas a los que se dedica. Pero, antes de esto, uno de los humoristas, destacó “El esposo de Sandra está más bueno que Sandra”, en donde por supuesto, las risas no se hicieron esperar.

Asimismo, Camacho resaltó que es especialista en Neurociencia y también se ha sabido desenvolver en entretenamiento deportivo, pues figuró como el motivador y psicologo clinico de la Selección de Costa Rica. Tanto así que no dudaron en sacarle a flote la goleada 7-0, “O sea de todo lo que hicimos, el 7″, agregó en medio de risas Sandra. Asimismo, la pareja de la presentadora confesó que en aquel momento sobre él estaba toda la responsabilidad, “A los 3 días había que jugar con Japón, el profe me mira y me dice dependemos de usted”.

Pero, las declaraciones de Camacho no terminaron allí, pues resaltó que esta resultó seindo una de las experiencias más difíciles a lo largo de su carrera, pero la sorpresa fue mayor cuando al llgar a su habitación comenzó a recibir varios mensajes de WhatsApp en los que según él, grandes lideres de otros equipos le pidieron ayuda, “pero 7 y en un mundial era una cosa terrible y entonces me tocó estar como hasta las 4 o 5 de la mañana en cada una de las habitaciones, sin embargo, tuvimos la fortuna de que se le ganó a Japón”.