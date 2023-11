Juan Diego Alvira revela lo que hace los domingos con su esposa para fortalecer su relación

Juan Diego Alvira, el reconocido periodista, reveló a través de un video lo que hace los domingos con su esposa para aumentar la conexión que tienen como pareja y que es una práctica con la que logran fortalecerse como matrimonio.

En el video aparecen los dos, en primer plano aparece Juan Diego Alvira mientras levanta una mancuerna y en el fondo aparece su esposa, también levantando la pesa con los brazos.

La clave de Juan Diego Alvira para fortalecer el matrimonio

“Los domingos el ejercicio no solo fortalece nuestros músculos sino también nuestra conexión y complicidad”, dice en la primera parte del video.

Luego le pregunta a su esposa si está de acuerdo, a lo que responde: “demasiado poético para un domingo a las ocho de la mañana y uno aquí que tira la toalla. Pero, no, eres inspirador”.

Entre risas, Juan Diego continúa diciendo: “nuestra casa se vuelve en cada rincón un gimnasio, para cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro matrimonio. ¡Uich!”.

A lo que respondió la esposa: “¡Qué viva!” y con una carcajada Juan Diego siguió: “el amor y el ejercicio, la combinación perfecta (risas) amanecí motivado”.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Estoy tan enamorada de Juan Diego”, “Que traga Juan, saluditos desde Barranquilla, bella esposa y ojalá y hablara más costeña”, “Que lindos una hermosa familia que Dios los proteja”, “Felicitaciones, cuando la pareja permanece unida, nada ni nadie podrá destruirlos” y “¡Qué lindoo! Juan y su Esposa muy lindos, Dios les siga Bendiciendo infinitamente, no me pierdo su programa me encanta”.