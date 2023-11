Lincoln Palomeque rompió el silencio y habló sobre cómo se divide los días con sus hijos con Carolina Cruz

Luego de que terminaran su relación en 2021, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, han estado constantemente en boca de muchos, por el hecho de que ambos son cautelosos en hablar sobre su separación, y el devenir de sus hijos Matías y Salvador; por lo que muchos creen que hay una enemistad entre ambos. Respecto a esto, el cucuteño decidió abrir su corazón y revelar detalles de cómo es su relación con la tulueña y la manera en que se dividen los días para pasar tiempo de calidad con sus retoños.

El programa de variedades, ‘La Red’ de Caracol Televisión, fue el encargado de recoger las declaraciones sobre el tema por parte de Palomeque, quien se encuentra de viaje por Europa; mismo al que se le iluminan los ojos cada vez que expresa alguna palabra sobre sus ‘hijitos’:

“Ese es el amor verdadero, esos niños a mí me tienen enamorado. (...) Tenemos muy buena comunicación con Caro, esa parte es impresionante. Los niños son felices como con ella, como conmigo. (...) Yo tengo accesos todo el tiempo a eso y no hay problemas. (...) 24 y 31 de diciembre estaré cerca de los niños y en alguna de las fechas estaré con ellos. Es lo más importante para los niños, si no hay problema y no hay conflicto entre los papás”, manifestó Lincoln, quien aprovechó los micofonos de este programa para hablar sobre sus proyectos actuales:

“Este año hice dos temporadas para Vix, de una historia mexicana de los años 50 que es maravillosa. Quiero Arrancar el 2024 con planes, con trabajo y a seguir construyendo sueños”, añadió.

