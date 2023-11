¿Se le acabó el reinado?: Shakira de ‘Yo Me Llamo’ está por primera vez en riesgo de eliminación y televidentes celebran Captura de pantalla 21 de noviembre de 2023

La imitadora de Shakira en ‘Yo Me Llamo’ ha sido una de las participantes que más se ha robado los elogios y aplausos del jurado y de los televidentes del programa por su gran parecido físico y vocal con la artista original, convirtiéndola en una de las favoritas desde el inicio del programa, inclusive llegando a acumular una considerable suma de dinero en premios.

En la noche de presentación de este 20 de noviembre, la imitadora se presentó junto al doble de Maluma de la temporada anterior para interpretar ‘Chantaje’, presentación que no fue del todo satisfactoria para los jurados, ya que le recalcaron detalles de su vestimenta que no les gustó, más la peluca que decidió ponerse para la ocasión, sumado a las dificultades vocales que presentó y la “falta de sensualidad”, esto último también fue señalado por los televidentes en redes sociales, llegando a llamarla “Tullida”.

Estabas el día de hoy rara, sin luz, como incomoda con el look, espero te defiendas con garras como la loba que ese shak creo en tu talento

Adicional a esto, Amparo Grisales fue la encargada de recalcar “Nos tenías acostumbrados a unas presentaciones impecables, pero esa peluca que elegiste no me gusta nada, los shorts originales eran más cortos, no sé qué te pasó”, esto sumado a las críticas de Pipe Bueno, quien también mostró su descontento por su presentación. En la recta final de este capítulo, y dejando solo a Shakira junto al doble de Gilberto Santa Rosa, la misma Amparo fue quien la dejó en riesgo para la noche de eliminación.

Esto causo diversos comentarios en redes, pero sobre todo algunos mencionando que ya era hora de que por primera vez la concursante quedara en riesgo “Estaba rara, sin luz, como incomoda con el look”, “Por fin la bajaron del pedestal donde la tenían”, “Se creyó los halagos, se descuidó y ahora por confiada en riesgo, bien hecho”.