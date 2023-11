¿Se va de ‘Yo Me Llamo’? Esto es lo que reveló Amparo Grisales sobre su retiro de la televisión

Amparo Grisales es conocida por su sinceridad y franqueza a la hora de dar opiniones. No se guarda nada y siempre dice lo que piensa. Esto la ha convertido en uno de los jurados más queridos y temidos del programa de imitación de Caracol Televisión ‘Yo Me Llamo’. Sus comentarios directos y su capacidad para detectar el talento real la hacen única.

Aunque es muy reconocida y aplaudida por los colombianos, sus comentarios a los participantes del reality han causado todo tipo de debates en las redes sociales, incluso, muchos aseguran que ya es momento de dejar la pantalla chica.

Pero no todo es seriedad con la diva colombiana. También tiene un gran sentido del humor y es capaz de hacer reír a todos con sus ocurrencias y actitudes en el escenario. Es una mujer multifacética que puede pasar de ser seria y crítica a ser divertida y encantadora en cuestión de segundos.

En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, Amparo Grisales habló sobre todos los comentarios críticos que recibe de la gente y de si se retiraría o no de la televisión. Inicialmente, dijo que recibía mucho bullying en las redes sociales: ”’Con los participantes es una grosera’, eso es lo que más me dice la gente”, aseguró.

Al ser abordada sobre su retiro, la ‘Diva’ de la televisión colombiana aseguró que: “Yo me voy a retirar cuando Dios me retire, yo sé que me va a dejar caminar mucho tiempo, para poderles decir a todos los que me hacen bullying ‘aquí los espero’”, reveló Amparo Grisales.

Amparo Grisales es un ícono para las mujeres colombianas. A sus 67 años, sigue siendo una mujer empoderada y segura de sí misma. Enseñando que nunca es tarde para perseguir los sueños y que la edad no define el talento ni la belleza.