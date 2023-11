“¿Por qué quieres que me sienta mal?”: Luisa Fernanda W se descargó contra una mujer que criticó su actitud

Luisa Fernanda W volvió a arremeter contra sus haters a través de las redes sociales luego de que una mujer se pronunciara a propósito de su físico y cómo aborda la situación de su repentino aumento de peso, e incluso fue tildada de falsa. Pero la influencer no se quedó callada y la puso en su lugar.

La creadora de contenido ha tenido unas semanas bastante agitadas, comenzando con su asistencia a la Semana de la moda en Milán, Italia, pudiendo ver de cerca varias de las pasarelas más importantes de grandes marcas y participando en reuniones exclusivas junto a su pareja, Pipe Bueno.

Puede leer: “Tampoco es el fin del mundo”: Luisa Fernanda W le respondió a quienes la critican por quejarse de su peso

También su escapada romántica a Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, la cual no solo le dejó algunos días de diversión y relajación, sino también una de las noticias más grandes para ella en este año: su tan esperado compromiso.

Y a propósito de estos días movidos entre viajes y compromisos, la joven mostró que no cuido muy bien de su cuerpo, dejando ver que el resultado fue un aumento de peso de cuatro kilos, algo que la mantuvo deprimida y con baja autoestima durante algunos días.

Debido a esto y a la actitud más calmada que tomó los días siguientes después de realizar el anuncio, una internauta no dudó en dejarle un contundente mensaje en relación a esto, indicando que todo se trataba de un teatro de parte de Luisa Fernanda W, y dejando entrever que su depresión y angustia por subir de peso no era más que una manera de llamar la atención en las redes.

“Al fin que en estos días salió a decir que no se sentía bien porque había subido de peso. Definitivamente los llamados influencers solo dicen, hacen y muestran lo que usted quiere escuchar, no la realidad ni la verdad”, escribió la mujer en Instagram.

Lea también: Luisa Fernanda W mostró sus kilos de más que están afectando su autoestima

Luisa Fernanda W respondió contundentemente el mensaje

A propósito del comentario que la mujer dejó en una de sus publicaciones, la empresaria decidió dedicarle una historia de Instagram para responderle, aclarando lo que sucede en relación a su aumento de peso y su actitud frente a esto.

“¿Cuántos días o cuánto tiempo tiene uno que estar sintiéndose mal por eso? Yo soy una persona que discute soluciones, y si no me siento cómoda con algo, pues, busco solucionarlo. En este caso, llevo unos días alimentándome mejor, haciendo ejercicio y llevando un estilo de vida que me gusta”, aclaró Luisa Fernanda W.

La influencer también aclaro que esta nueva dieta, sumada a un cambio de actitud frente a su situación, dieron resultados para que su semblante cambiara un poco, mostrándose más alegre y positiva en sus redes sociales.