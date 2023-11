¿Por todo lo alto? Así será la despedida de soltera de Alina Lozano, tras aceptar casarse con Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez son, sin lugar a dudas, una de las parejas más mediáticas de este año 2023. Pese a la gran diferencia de edad que existe entre los dos, debido a que el creador de contenido tiene 24 años y la actriz 54 y sin importar las criticas que esto ha causado la pareja ya tendría todo listo para dar el sí más importante de sus vidas.

“Ya solo faltan 10 días”, fue el mensaje con el que el actor adornó un carrusel de imágenes que subió a su cuenta de Instagram, en el que se leve en una pose romántica junto a la actriz, reconocida por su papel de doña Nidia en ‘Pedro, el escamoso’.

La historia de hadas comenzó cuando el influencer aprovechó que los dos estaban invitados a un programa de televisión y le propuso matrimonio a su compañera en vivo. Ella automáticamente dijo que sí y la euforia se adueñó de todos los presentes junto a los miles de seguidores que tienen en sus redes sociales.

Según los cálculos, los actores contraerán matrimonio el próximo jueves 23 de noviembre en un lugar que no revelaron, pero que seguramente será en Bogotá, su lugar de residencia.

Ahora todo el mundo anda en la espera por la que puede llegar a ser la boda más importante de este 2023. La misma tendría lugar en los últimos días de noviembre por lo que ya se encuentran en los preparativos finales para hacerla realidad.

Claro que antes disfrutarán su despedida de solteros. La artista Yina Calderón ya se postuló para organizar la de ella. “Me invitaron al matrimonio de Alina Lozano (…) Entonces allá Las Calderón vamos a estar presente. Y yo me puse a pensar: la Alina Lozano se va a casar ¿ella por qué no hace una despedida de soltera? Con unos hombres que nos muevan el cu… ¡Ta, traque taraque! Y unos coctelazos y terminar vueltas nada. ¡Porque es que se va a casar! Eso es una decisión difícil. Se va a lanzar al precipicio. Mi amor, eso hay que hacerle una despedida como es (…) Entonces yo estaba pensando si yo le organizo una despedida de soltera al estilo Yina Calderón. ¡La emborrachamos, le subimos estripers!”, afirmó la DJ.