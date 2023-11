Carolina Deik, esposa de Galán, reveló detalles del pacto de pareja que hicieron si no ganaban la Alcaldía de Bogotá

El pasado domingo 29 de octubre, los bogotanos eligieron a Carlos Fernando Galán como su nuevo alcalde, quien a partir del primero de enero del año entrante, tomara el puesto de Claudia López en el Palacio Liévano. Ante esto, la esposa del nuevo mandatario reveló en una reciente entrevista las razones que la mantuvieron en pie en la candidatura de su amado, además de hablar de las veces en que estuvo a punto de tirar la toalla.

La abogada Carolina Deik Acosta y Galán, están unidos en sagrado matrimonio desde 2011 , relación de la que nacieron Julieta y Juan Pablo, menores de 10 y 4 años respectivamente, que desde su nacimiento han visto a su papá en campaña a por la Alcaldía de Bogotá, siendo la tercera oportunidad que lo intento, la vencida.

Precisamente, esta pareja fue la más reciente invitada al formato audiovisual web, ‘Desnúdate con Eva’, dirigido por la española Eva Rey; programa en el que entre otras cosas se les preguntó sobre la estabilidad de su vínculo en las elecciones, y en donde además se habló del pacto que ambos hicieron si el hijo de Luis Carlos Galán, no se ganaba los sufragios:

“Lo que pasa es que él tiene un sueño; realmente es difícil, obvio, no es un camino de rosas. Es un sacrificio para todos volver a empezar. (...) Yo creo que si no hubiera ganado ya no se intentaba”, manifestó la mujer, quien dentro de su curriculum de estudios cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad de París; y quien ejerce como docente en varias universidades de la capital

