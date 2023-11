¿Ya no se la aguantan? Televidentes se quejaron de Amparo Grisales por Yo me llamo y ‘La Diva’ habría respondido

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol televisión, pues durante nueve temporadas se ha encargado de entretener a los televidentes con cada uno de los imitadores que llegan a mostrar su talento a los jurados César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, mejor conocida como la ‘Diva’ de la televisión colombiana. Ahora se conoció que los espectadores mostraron su molestia por Amparo Grisales de Yo me llamo en el defensor del televidente.

Y es que precisamente a lo largo de esta amplia trayectoria lo cierto es que Amparo ha sido una de las figuras más destacadas en la pantalla grande, pues no tiene problema alguno en decirle las verdades a cada uno de los imitadores e incluso al resto del equipo de jurados. Sin embargo, sus constantes declaraciones no han sido tan bien tomadas por algunos televidentes, tanto así que la serie de críticas no se han hecho esperar e incluso llegando hasta el defensor del televidente.

Le puede gustar: ¿Más feliz que nunca? Daniela Álvarez mostró ‘detallitos’ de su nuevo proyecto para TV tras duro proceso de salud

Recientemente, se dio a conocer que algunos espectadores llegaron a este programa que suele ser trasmitido durante las primeras horas de la mañana del sábado para quejarse del comportamiento de ‘La Diva’, ya que sienten que ha cruzado el límite con sus declaraciones a algunos imitadores. Pidiéndole así un mayor control de sus emociones y por supuesto, respeto no solo para los participantes sino también para los jurados. Teniendo en cuenta que las discusiones con César y Pipe tampoco han pasado de largo.

Asimismo, las diversas declaraciones por parte de los usuarios de ‘X’ tampoco faltaron, tanto así que uno de ellos no dudó en indagar sobre que pensaba la famosa actriz de este tema, “Amparo en el defensor del televidente del Canal Caracol hablan mucho de usted”.

También puede leer: “Mi identidad está con Cristo”: Jessica Cediel salió a defenderse tras indicar que Halloween es satánico y demoníaco

Horas más tarde, las declaraciones de esta mujer no pasaron de largo, pues suele ser muy activa en sus redes sociales y por ende, no dudó en responder frente a este tema que ha generado diversas dudas entre los televidentes, Grisales haciendo una alusión a otros aspectos que generan recordación entre los televidentes, reiteró: “Ladrán Sancho… señal que cabalgamos, abrazo”. Por otro lado, la serie de comentarios de apoyo por parte de los televidentes no han faltado, pues le expresan todo su cariño y amor dejando claro que ella es quien le pone “el toque” al reality de canto ‘Yo me llamo’.