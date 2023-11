Causó pánico: Ana Karina Soto no pasó desapercibida en Halloween

Sin duda alguna, el 31 de octubre en Colombia ha logrado llamar la atención no solo por ser considerado un día de los niños en el que ponen a prueba toda su creatividad para disfrazarse junto a sus padres, sino porque muchos adultos sacan su lado terrorífico y su niñez para divertirse en Halloween.

Tal es el caso de Ana Karina Soto, quien no dejó pasar Halloween sin sorprender a sus colegas de televisión y sus seguidores, pues durante el programa ‘Buen día Colombia’, del Canal RCN, la presentadora salió al aire disfrazada de enfermera sangrienta.

La imagen de Ana Karina no pasó desapercibida ni en televisión ni en redes sociales y muchos de los internautas se atrevieron a comentarle, algunos con halagos y otros con fuertes críticas.

“Espectacular”, “amé”, “muy sangrienta y diabólica”, “no al Halloween”, “demasiado espeluznante”; estos fueron algunos de los comentarios que recibió Ana Karina Soto en sus publicaciones.

“Feliz Halloween. Hoy de enfermera sangrienta. ¿Cómo les pareció?”, fue parte del mensaje que escribió Ana Karina en su cuenta de Instagram junto a las fotografías de su disfraz y el agradecimiento a todo el equipo que le ayudó en esta creación.

No obstante, esta no fue la única publicación que Ana Karina hizo de Halloween, pues adicional compartió otro post con el que anunció su regreso al programa matutino, pues ya se especulaba que podría no regresar.

Recordemos que Ana Karina Soto saltó al reconocimiento en la televisión colombiana tras su paso por el reality ‘Protagonistas de novela’, del Canal RCN.