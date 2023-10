La conmovedora escena de Rigo que hizo llorar a más de uno: “Usted es mi motor pa”

Rigo sigue dando de qué hablar. La historia de superación del famoso ciclista Rigoberto Urán, llevada a la pantalla por RCN, se anotó un ‘gol’ con una conmovedora escena entre Rigo y su padre que hizo llorar a los televidentes, quienes elogiaron una vez más la calidad interpretativa de los actores Robinson Díaz y Juan Pablo Urrego.

En su más reciente capítulo, Don Rigoberto no oculta su emoción por ver a su hijo en su primera carrera, lo motiva a seguir adelante y que no cometa los mismos errores que hizo él. “A usted le va ir bien, mijo, porque es ganador, usted no es perdedor como su papá, tiene perrenque, tiene visión”, dijo entusiasmado el papá del deportista.

Le puede interesar: ¿Quién es Enmanuel Restrepo? El actor que “la saca del estadio” como Carmelo en Rigo

Luego de una aparatosa caída, Rigo recibe atención de sus entrenadores para levantarse y seguir con fuerza hasta completar el ciclo de la carrera y cruzar la línea de meta como ganador. Después de su triunfo, Evaristo tuvo que pagarle a todos los que les apostó que el muchacho perdería.

El momento más emotivo ocurrió cuando Rigo se acercó a su padre, quien lloró emocionado por su logro. “Esto es gracias a usted, sin su motivación yo no hubiera terminado la carrera porque usted es mi motor pa”, expresó mientras besó la mano de su papá.

En redes, los seguidores expresaron estar encantados con la dramatización de los personajes y de cómo abordan la unión familiar en cualquier circunstancia.

“Me encanta como esta novela rescata el valor de la familia, que no hay nada más valioso que dos padres presentes”; “Eso es ser un excelente padre”; “Me hizo llorar, me encanta el papá de Rigo y Rigo ni se diga, que ser humano tan bonito”; “Vivo es llorando y riendo viendo Rigo. Tiempo sin ver una producción así, tan hermosa”, fueron parte de las reacciones del público.